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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:35
Vlad442 написав: airmax78 написав:
разница между хорошо и плохо.
Было время, когда фотообои тоже были модными.
Вам не приходило в голову, что, когда люди носятся с дизайнами интерьеров, они похожи на модницу, выбирающую платье из последней коллекции? Есть унитаз, есть дизайнерский унитаз. Функциональность одинаковая. Есть белые стены, есть белые стены испорченные сверху дизайном.
Будьте европейцем. Покрасьте стены в белый цвет, сделайте везде одинаковый белый ровный потолок, а на сэкономленные деньги купите гостинку.
Мерзкий старикашка, между нами много общего. Неужели и я через 15 лет буду таким же отвратительным(
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:39
investorkiev написав:
Решил покопаться в истории ветки. И что я вижу?
Макс, с тех пор Ваши взгляды поменялись? Однуха от ДБК4 за 35куе уже не кажется такой дорогой?
Так сказать, ретроспективный взгляд на РОКЕТУ, ну и заодно вспомнить правление Святого Виктора.... Как молоды и наивны мы были тогда...
airmax78 написав:
Добавлено: Чт 25 окт, 2012
09:35
Внимательно слежу за рынком последние 2 месяца, т.к. собираюсь купить квартиру. Могу сказать, что на многие варианты, выставленные 2 месяца назад, цена уже успела снизиться на 5-10%. И это безо всякого торга. Я уверен, что это не предел. Время сейчас работает на покупателя. И это нормально после того, как цена росла 7 лет подряд на 20-40% в год. Объективно, цены неподъемные для 95% населения. Плюс соотношение цена/качество не выдерживает никакой критики. Страшно даже сравнивать, что покупает человек в Киеве за 2К за метр, по сравнению с тем, что можно за эти деньги купить в соседних странах с гораздо более высоким уровнем дохода.
По состоянию на 2012й год это была святая правда. Моя огромная ошибка в том, что слушая на этой ветке всякую поипень "о, на самом деле, очень богатых украинцах", о родовом капитале и вечной ценности киевской недвиги, я заколебался и допустил слабость в 2013м.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:44
airmax78 написав: investorkiev написав:
Решил покопаться в истории ветки. И что я вижу?
Макс, с тех пор Ваши взгляды поменялись? Однуха от ДБК4 за 35куе уже не кажется такой дорогой?
Так сказать, ретроспективный взгляд на РОКЕТУ, ну и заодно вспомнить правление Святого Виктора.... Как молоды и наивны мы были тогда...
airmax78 написав:
Добавлено: Чт 25 окт, 2012
09:35
Внимательно слежу за рынком последние 2 месяца, т.к. собираюсь купить квартиру. Могу сказать, что на многие варианты, выставленные 2 месяца назад, цена уже успела снизиться на 5-10%. И это безо всякого торга. Я уверен, что это не предел. Время сейчас работает на покупателя. И это нормально после того, как цена росла 7 лет подряд на 20-40% в год. Объективно, цены неподъемные для 95% населения. Плюс соотношение цена/качество не выдерживает никакой критики. Страшно даже сравнивать, что покупает человек в Киеве за 2К за метр, по сравнению с тем, что можно за эти деньги купить в соседних странах с гораздо более высоким уровнем дохода.
По состоянию на 2012й год это была святая правда. Моя огромная ошибка в том, что слушая на этой ветке всякую поипень "о, на самом деле, очень богатых украинцах", о родовом капитале и вечной ценности киевской недвиги, я заколебался и допустил слабость в 2013м.
Макс будь мужчиной, собери волю в кулак и оставь мне бутылку вискаря у консьержа за то что я отговорил тебя делать ремонт в двухе. Переписка у меня сохранена если что. Следующий раз будешь в Андроцентре не поленись пройти 50 метров)
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:47
Макс, а вообще тебе нужно купить что то такое. Ну или Московскую, 16
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:08
.па[/quote]
Где 3 комнаты в Днепропетровске 17куе? И 2 за 12,пусть даже хруща 41метр.
На Западном или проспекте Свободы?
Может на К.Маркса с евроремонтом?[/quote]
Это про гривны и об аренде
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yarick26
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:32
yarick26
Аренда где - Панорама, Башни, Садовый с Баку или панель на Тополях со свежими обоями и линолеумом?
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барабашов
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:50
барабашов написав:yarick26
Аренда где - Панорама, Башни, Садовый с Баку или панель на Тополях со свежими обоями и линолеумом?
Из того что сыпят в телеге:
Панорама 2к 65м2, видовая 16000
Риверпарк 2к 12000
Насчёт хрущей в центре просят 8-9тыс
Друг снял в сентябре 2к, первая сдача в Набережном Кв за 12000.
Не понимаю суть вопроса, это дорого или дёшево на Ваш взгляд?
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:54
Макс, как тебе последний креатив)
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:57
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
разница между хорошо и плохо.
Было время, когда фотообои тоже были модными.
Вам не приходило в голову, что, когда люди носятся с дизайнами интерьеров, они похожи на модницу, выбирающую платье из последней коллекции? Есть унитаз, есть дизайнерский унитаз. Функциональность одинаковая. Есть белые стены, есть белые стены испорченные сверху дизайном.
Будьте европейцем. Покрасьте стены в белый цвет, сделайте везде одинаковый белый ровный потолок, а на сэкономленные деньги купите гостинку.
Кухню из Эпика. Мебель с ОЛХ. И начать самому себе платить арендную плату.
О!
Точно, тільки я вже не знаю, яка зараз ціна 1к в Бучі, я минулої осені встановив собі 2500 грн. Пора підвищувати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:05
Унуноктий написав:
Макс, как тебе последний креатив)
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Видна рука мастера.
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