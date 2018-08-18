airmax78
да уж, мастер не то слово.
екскурс, проєкту, видів, заодно, йти
уня, украинский ты не знаешь, он тебе не родной. дал бы корректору перечитать чтоль..
позорище, епта
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лют, 2020 13:32
airmax78
да уж, мастер не то слово.
екскурс, проєкту, видів, заодно, йти
уня, украинский ты не знаешь, он тебе не родной. дал бы корректору перечитать чтоль..
позорище, епта
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 02 лют, 2020 13:50
Вы придираетесь. Эта реклама бьет в десятку. Геос начал проводить презентацию своих объектов. Ты читаешь это и понимаешь, что Оранж, это как Тетрис, только дешевле. И в Оранже тоже можно с одной свечки на другую по крыше перейти. Не зря Уну определяет маркетинговую стратегию Геоса и сидит в борде.
Додано: Нед 02 лют, 2020 13:56
странно только, что вместо увеличения метров в оранже, он побежал в медовый
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 02 лют, 2020 14:06
Колись на форумі жив такий Захар_.
Він просто ненавидів квартири в Цимбаловому Яру!)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 02 лют, 2020 14:16
...а якщо "голі стіни"?
- і додати ще роботу електрика/сантехніка/плиточника/маляра/майстра по збору меблів і встановлення дверей.... - яка вийде ціна?(ремонт "під оренду")
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 02 лют, 2020 14:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...кидаю відео тутешнього "любимчика"
- тільки не питайте, чому йому ще ніхто яя не відірвав за такі переплануваня?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 02 лют, 2020 14:38
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