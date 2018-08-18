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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2883288428852886>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:32

airmax78
да уж, мастер не то слово.
екскурс, проєкту, видів, заодно, йти

уня, украинский ты не знаешь, он тебе не родной. дал бы корректору перечитать чтоль..
позорище, епта
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:50

  trololo написав:airmax78
да уж, мастер не то слово.
екскурс, проєкту, видів, заодно, йти

уня, украинский ты не знаешь, он тебе не родной. дал бы корректору перечитать чтоль..
позорище, епта

Вы придираетесь. Эта реклама бьет в десятку. Геос начал проводить презентацию своих объектов. Ты читаешь это и понимаешь, что Оранж, это как Тетрис, только дешевле. И в Оранже тоже можно с одной свечки на другую по крыше перейти. Не зря Уну определяет маркетинговую стратегию Геоса и сидит в борде.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:56

  airmax78 написав:
  trololo написав:airmax78
да уж, мастер не то слово.
екскурс, проєкту, видів, заодно, йти

уня, украинский ты не знаешь, он тебе не родной. дал бы корректору перечитать чтоль..
позорище, епта

Вы придираетесь. Эта реклама бьет в десятку. Геос начал проводить презентацию своих объектов. Ты читаешь это и понимаешь, что Оранж, это как Тетрис, только дешевле. И в Оранже тоже можно с одной свечки на другую по крыше перейти. Не зря Уну определяет маркетинговую стратегию Геоса и сидит в борде.


странно только, что вместо увеличения метров в оранже, он побежал в медовый
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:06

  Унуноктий написав:Макс, а вообще тебе нужно купить что то такое. Ну или Московскую, 16
k

Колись на форумі жив такий Захар_.
Він просто ненавидів квартири в Цимбаловому Яру!)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:16

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ЗЫ: Влад442, напомните нам плиз, сколько обходится доведение до уме типичного ремонта Аркады/ДБК4, чтоб можно было запускать квартирантов?

Около 100 тыс гривен с мебелью и техникой.

...а якщо "голі стіни"?
- і додати ще роботу електрика/сантехніка/плиточника/маляра/майстра по збору меблів і встановлення дверей.... - яка вийде ціна?(ремонт "під оренду")
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...кидаю відео тутешнього "любимчика" :mrgreen:
- тільки не питайте, чому йому ще ніхто яя не відірвав за такі переплануваня?! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:38

  Долярчик написав:...кидаю відео тутешнього "любимчика" :mrgreen:
- тільки не питайте, чому йому ще ніхто яя не відірвав за такі переплануваня?! :lol:

Дурной пример - заразителен. У нас уже есть свои Морочковские.

P.S. Кто-то, кстати, узнал в ролике ЖК?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:31

  airmax78 написав:P.S. Кто-то, кстати, узнал в ролике ЖК?


Нивки-парк от Интергала?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:33

... еееехххххх... і не потрібно їхати в Польщу на полуницю))

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:...кидаю відео тутешнього "любимчика" :mrgreen:
- тільки не питайте, чому йому ще ніхто яя не відірвав за такі переплануваня?! :lol:

Дурной пример - заразителен. У нас уже есть свои Морочковские.

... як би там не було, а це набирає актуальності..... - а все, що актуально - на цьому можна заробити....

- вже давно.... десь, закрадається думка... - що я б створив свою команду майстрів-ремонтників і робили б ми виключно лише ремонти "для здачі в оренду" для лендлордів "під ключ"!
- мали б три варіанти інтер'єру на планшеті з вказаною ціною "під ключ".... - тобто, тицьнув пальцем лендлорд на планшеті "отаке мені" - ціна, там наприклад, - 10тис.дол. і термін виконання 2тижні.... - все, завдаток 5тис.дол. і 5тис. через 2 тижні, коли все зроблено....
- швидко і не дорого :mrgreen:
- все, як на картинці :mrgreen:

... і лендлорду добре - швидко і без заморочок..... і моїй "бригаді" з 2-3чол. добре - ту саму роботу робити, що й завжди + тими самими матеріалами, на які б ми мали шалені знижки від різних магазинів/Епіків :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Совсем я отстал от жизни, я так посмотрел уже более детально, за 15000 долларов я в новострое могу только коридорчик прикупить.
sergiylfc
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