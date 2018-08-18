Додано: Нед 02 лют, 2020 15:33

airmax78 написав: Долярчик написав: ...кидаю відео тутешнього "любимчика"

- тільки не питайте, чому йому ще ніхто яя не відірвав за такі переплануваня?!

...кидаю відео тутешнього "любимчика"- тільки не питайте, чому йому ще ніхто яя не відірвав за такі переплануваня?!

Дурной пример - заразителен. У нас уже есть свои Морочковские.

Дурной пример - заразителен. У нас уже есть свои Морочковские.

... як би там не було, а це набирає актуальності..... - а все, що актуально - на цьому можна заробити....- вже давно.... десь, закрадається думка... - що я б створив свою команду майстрів-ремонтників і робили б ми виключно лише ремонти "для здачі в оренду" для лендлордів "під ключ"!- мали б три варіанти інтер'єру на планшеті з вказаною ціною "під ключ".... - тобто, тицьнув пальцем лендлорд на планшеті "отаке мені" - ціна, там наприклад, - 10тис.дол. і термін виконання 2тижні.... - все, завдаток 5тис.дол. і 5тис. через 2 тижні, коли все зроблено....- швидко і не дорого- все, як на картинці... і лендлорду добре - швидко і без заморочок..... і моїй "бригаді" з 2-3чол. добре - ту саму роботу робити, що й завжди + тими самими матеріалами, на які б ми мали шалені знижки від різних магазинів/Епіків