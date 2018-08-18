Додано: Нед 02 лют, 2020 16:41

Любопытный

Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По вариантам сейчас на рынке действительно туговато. И если выпадает что-то хорошее, то может и продается. но фото потом еще гуляют по сайтам пару лет.

Я не спешу с покупкой, но хочется уже обзавестись собственными метрами. Что касается риэлторов - однозначно буду стараться кидать. Уж больно много негатива от них в этом деле) По сути ничего не делают, но хотят снять со сделки 3-5к. За что?

Здраствуйте Любопытный. у меня для вас есть очень хорошое предложение на чавдар по 1000 уе за метр кв в новострое 2 к 77 м видовая за 76000 уе с торгом. Если интересует звоните 0996784524. Буду рад вам помочь.