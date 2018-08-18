RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2884288528862887>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 32
Вже навіть перевищили
38%
12
Приблизно на рівні 2013
16%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:50

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:
  Долярчик написав:...кидаю відео тутешнього "любимчика" :mrgreen:
- тільки не питайте, чому йому ще ніхто яя не відірвав за такі переплануваня?! :lol:

Дурной пример - заразителен. У нас уже есть свои Морочковские.

... як би там не було, а це набирає актуальності..... - а все, що актуально - на цьому можна заробити....

- вже давно.... десь, закрадається думка... - що я б створив свою команду майстрів-ремонтників і робили б ми виключно лише ремонти "для здачі в оренду" для лендлордів "під ключ"!
- мали б три варіанти інтер'єру на планшеті з вказаною ціною "під ключ".... - тобто, тицьнув пальцем лендлорд на планшеті "отаке мені" - ціна, там наприклад, - 10тис.дол. і термін виконання 2тижні.... - все, завдаток 5тис.дол. і 5тис. через 2 тижні, коли все зроблено....
- швидко і не дорого :mrgreen:
- все, як на картинці :mrgreen:

... і лендлорду добре - швидко і без заморочок..... і моїй "бригаді" з 2-3чол. добре - ту саму роботу робити, що й завжди + тими самими матеріалами, на які б ми мали шалені знижки від різних магазинів/Епіків :idea:

Ну, тем кто занимается таким "бизнесом" остается только пожелать, чтобы их соседи в домах, где они сами живут, тоже не были лохами, а поделили свои квартиры на nn студий и устроили им веселую жизнь.
airmax78
 
Повідомлень: 33273
З нами з: 25.10.12
Подякував: 843 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:55

  sergiylfc написав:Совсем я отстал от жизни, я так посмотрел уже более детально, за 15000 долларов я в новострое могу только коридорчик прикупить.

рОкета.
airmax78
 
Повідомлень: 33273
З нами з: 25.10.12
Подякував: 843 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:04

  sergiylfc написав:Совсем я отстал от жизни, я так посмотрел уже более детально, за 15000 долларов я в новострое могу только коридорчик прикупить.


А когда за пятнаху можно было купить хоромы? В Киеве и естественно в новострое, неделю в феврале 2015 года при курсе 37-42 исключаем, мало кто тогда сдал больше пары куе.
барабашов
 
Повідомлень: 1605
З нами з: 16.06.15
Подякував: 154 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:12

  барабашов написав:
  sergiylfc написав:Совсем я отстал от жизни, я так посмотрел уже более детально, за 15000 долларов я в новострое могу только коридорчик прикупить.


А когда за пятнаху можно было купить хоромы? В Киеве и естественно в новострое, неделю в феврале 2015 года при курсе 37-42 исключаем, мало кто тогда сдал больше пары куе.

когда в апреле 2017 года я брал за 19000 однуху 39 метров, мой товарищ взял за 14500 смар квартиру 31 метр в Оранж сити
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20966
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:30

  Унуноктий написав:
  барабашов написав:
  sergiylfc написав:Совсем я отстал от жизни, я так посмотрел уже более детально, за 15000 долларов я в новострое могу только коридорчик прикупить.


А когда за пятнаху можно было купить хоромы? В Киеве и естественно в новострое, неделю в феврале 2015 года при курсе 37-42 исключаем, мало кто тогда сдал больше пары куе.

когда в апреле 2017 года я брал за 19000 однуху 39 метров, мой товарищ взял за 14500 смар квартиру 31 метр в Оранж сити


Проблема в том, что в 2020, когда вы начнете в них делать ремонты, то ремонт обойдется в такую же сумму
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1805
З нами з: 06.03.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:41

pokupka kvartyry

Любопытный
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По вариантам сейчас на рынке действительно туговато. И если выпадает что-то хорошее, то может и продается. но фото потом еще гуляют по сайтам пару лет.
Я не спешу с покупкой, но хочется уже обзавестись собственными метрами. Что касается риэлторов - однозначно буду стараться кидать. Уж больно много негатива от них в этом деле) По сути ничего не делают, но хотят снять со сделки 3-5к. За что?
Здраствуйте Любопытный. у меня для вас есть очень хорошое предложение на чавдар по 1000 уе за метр кв в новострое 2 к 77 м видовая за 76000 уе с торгом. Если интересует звоните 0996784524. Буду рад вам помочь.
olegard
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:45

  Унуноктий написав:
  барабашов написав:
  sergiylfc написав:Совсем я отстал от жизни, я так посмотрел уже более детально, за 15000 долларов я в новострое могу только коридорчик прикупить.


А когда за пятнаху можно было купить хоромы? В Киеве и естественно в новострое, неделю в феврале 2015 года при курсе 37-42 исключаем, мало кто тогда сдал больше пары куе.

когда в апреле 2017 года я брал за 19000 однуху 39 метров, мой товарищ взял за 14500 смар квартиру 31 метр в Оранж сити

Правильнее писать:
когда в апреле 2017 года я брал за 19000 имущественные права на 39 метров, мой товарищ взял за 14500 имущественные права на квартиру 31 метр в Оранж сити
ну и с поставкой в 2020-2021 году.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3250
З нами з: 19.09.10
Подякував: 567 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, как думаете, аномально теплая зима повлияет на ускорение строительства и ввода в эксплуатацию новостроя? Иногда проезжаю около одной стройки ковальской - льют бетон весь декабрь и январь.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3250
З нами з: 19.09.10
Подякував: 567 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:56

  BIGor написав:Кстати, как думаете, аномально теплая зима повлияет на ускорение строительства и ввода в эксплуатацию новостроя? Иногда проезжаю около одной стройки ковальской - льют бетон весь декабрь и январь.


Нет, проблема застройщиков была не в климате. Укрбуд завалился не изза климата, Оркада тоже не от мороза.

Интергал и КГС не от мороза затормозились.

Очень жду статистику за 2019 год по вводу в эксплуатацию, она будет гдето через месяц, думаю там будет провал, и это хорошо
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1805
З нами з: 06.03.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:00

  BIGor написав:Кстати, как думаете, аномально теплая зима повлияет на ускорение строительства и ввода в эксплуатацию новостроя? Иногда проезжаю около одной стройки ковальской - льют бетон весь декабрь и январь.

бетон и при минусовой температуре можно лить...
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20966
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2884288528862887>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1751, 1752, 1753
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17528 2814953
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 13:23
shapo
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192618
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15330)
02.02.2020 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.