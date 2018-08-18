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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 02 лют, 2020 15:50
Долярчик написав: airmax78 написав: Долярчик написав:
...кидаю відео тутешнього "любимчика"
- тільки не питайте, чому йому ще ніхто яя не відірвав за такі переплануваня?!
Дурной пример - заразителен. У нас уже есть свои Морочковские.
... як би там не було, а це набирає актуальності..... - а все, що актуально - на цьому можна заробити....
- вже давно.... десь, закрадається думка... - що я б створив свою команду майстрів-ремонтників і робили б ми виключно лише ремонти "для здачі в оренду" для лендлордів "під ключ"!
- мали б три варіанти інтер'єру на планшеті з вказаною ціною "під ключ".... - тобто, тицьнув пальцем лендлорд на планшеті "отаке мені" - ціна, там наприклад, - 10тис.дол. і термін виконання 2тижні.... - все, завдаток 5тис.дол. і 5тис. через 2 тижні, коли все зроблено....
- швидко і не дорого
- все, як на картинці
... і лендлорду добре - швидко і без заморочок..... і моїй "бригаді" з 2-3чол. добре - ту саму роботу робити, що й завжди + тими самими матеріалами, на які б ми мали шалені знижки від різних магазинів/Епіків
Ну, тем кто занимается таким "бизнесом" остается только пожелать, чтобы их соседи в домах, где они сами живут, тоже не были лохами, а поделили свои квартиры на nn студий и устроили им веселую жизнь.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 15:55
sergiylfc написав:
Совсем я отстал от жизни, я так посмотрел уже более детально, за 15000 долларов я в новострое могу только коридорчик прикупить.
рОкета.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 16:04
sergiylfc написав:
Совсем я отстал от жизни, я так посмотрел уже более детально, за 15000 долларов я в новострое могу только коридорчик прикупить.
А когда за пятнаху можно было купить хоромы? В Киеве и естественно в новострое, неделю в феврале 2015 года при курсе 37-42 исключаем, мало кто тогда сдал больше пары куе.
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барабашов
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Додано: Нед 02 лют, 2020 16:12
барабашов написав: sergiylfc написав:
Совсем я отстал от жизни, я так посмотрел уже более детально, за 15000 долларов я в новострое могу только коридорчик прикупить.
А когда за пятнаху можно было купить хоромы? В Киеве и естественно в новострое, неделю в феврале 2015 года при курсе 37-42 исключаем, мало кто тогда сдал больше пары куе.
когда в апреле 2017 года я брал за 19000 однуху 39 метров, мой товарищ взял за 14500 смар квартиру 31 метр в Оранж сити
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Унуноктий
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Додано: Нед 02 лют, 2020 16:30
Унуноктий написав: барабашов написав: sergiylfc написав:
Совсем я отстал от жизни, я так посмотрел уже более детально, за 15000 долларов я в новострое могу только коридорчик прикупить.
А когда за пятнаху можно было купить хоромы? В Киеве и естественно в новострое, неделю в феврале 2015 года при курсе 37-42 исключаем, мало кто тогда сдал больше пары куе.
когда в апреле 2017 года я брал за 19000 однуху 39 метров, мой товарищ взял за 14500 смар квартиру 31 метр в Оранж сити
Проблема в том, что в 2020, когда вы начнете в них делать ремонты, то ремонт обойдется в такую же сумму
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investorkiev
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Додано: Нед 02 лют, 2020 16:41
Любопытный
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По вариантам сейчас на рынке действительно туговато. И если выпадает что-то хорошее, то может и продается. но фото потом еще гуляют по сайтам пару лет.
Я не спешу с покупкой, но хочется уже обзавестись собственными метрами. Что касается риэлторов - однозначно буду стараться кидать. Уж больно много негатива от них в этом деле) По сути ничего не делают, но хотят снять со сделки 3-5к. За что?
Здраствуйте Любопытный. у меня для вас есть очень хорошое предложение на чавдар по 1000 уе за метр кв в новострое 2 к 77 м видовая за 76000 уе с торгом. Если интересует звоните 0996784524. Буду рад вам помочь.
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olegard
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Додано: Нед 02 лют, 2020 16:45
Унуноктий написав: барабашов написав: sergiylfc написав:
Совсем я отстал от жизни, я так посмотрел уже более детально, за 15000 долларов я в новострое могу только коридорчик прикупить.
А когда за пятнаху можно было купить хоромы? В Киеве и естественно в новострое, неделю в феврале 2015 года при курсе 37-42 исключаем, мало кто тогда сдал больше пары куе.
когда в апреле 2017 года я брал за 19000 однуху 39 метров, мой товарищ взял за 14500 смар квартиру 31 метр в Оранж сити
Правильнее писать:
когда в апреле 2017 года я брал за 19000 имущественные права на 39 метров, мой товарищ взял за 14500 имущественные права на квартиру 31 метр в Оранж сити
ну и с поставкой в 2020-2021 году.
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BIGor
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Додано: Нед 02 лют, 2020 16:48
Кстати, как думаете, аномально теплая зима повлияет на ускорение строительства и ввода в эксплуатацию новостроя? Иногда проезжаю около одной стройки ковальской - льют бетон весь декабрь и январь.
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BIGor
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Додано: Нед 02 лют, 2020 16:56
BIGor написав:
Кстати, как думаете, аномально теплая зима повлияет на ускорение строительства и ввода в эксплуатацию новостроя? Иногда проезжаю около одной стройки ковальской - льют бетон весь декабрь и январь.
Нет, проблема застройщиков была не в климате. Укрбуд завалился не изза климата, Оркада тоже не от мороза.
Интергал и КГС не от мороза затормозились.
Очень жду статистику за 2019 год по вводу в эксплуатацию, она будет гдето через месяц, думаю там будет провал, и это хорошо
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Додано: Нед 02 лют, 2020 17:00
BIGor написав:
Кстати, как думаете, аномально теплая зима повлияет на ускорение строительства и ввода в эксплуатацию новостроя? Иногда проезжаю около одной стройки ковальской - льют бетон весь декабрь и январь.
бетон и при минусовой температуре можно лить...
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Унуноктий
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