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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лют, 2020 17:02
investorkiev написав: Унуноктий написав: барабашов написав:
А когда за пятнаху можно было купить хоромы? В Киеве и естественно в новострое, неделю в феврале 2015 года при курсе 37-42 исключаем, мало кто тогда сдал больше пары куе.
когда в апреле 2017 года я брал за 19000 однуху 39 метров, мой товарищ взял за 14500 смар квартиру 31 метр в Оранж сити
Проблема в том, что в 2020, когда вы начнете в них делать ремонты, то ремонт обойдется в такую же сумму
вот как раз товарищ о котором я писал и будет делать ремонт.... у нас соседние квартиры)
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Додано: Нед 02 лют, 2020 17:04
investorkiev написав: BIGor написав:
Кстати, как думаете, аномально теплая зима повлияет на ускорение строительства и ввода в эксплуатацию новостроя? Иногда проезжаю около одной стройки ковальской - льют бетон весь декабрь и январь.
Нет, проблема застройщиков была не в климате. Укрбуд завалился не изза климата, Оркада тоже не от мороза.
Интергал и КГС не от мороза затормозились.
Очень жду статистику за 2019 год по вводу в эксплуатацию, она будет гдето через месяц, думаю там будет провал, и это хорошо
пока за 9 месяцев 150% роста)
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Додано: Нед 02 лют, 2020 17:37
airmax78 написав:
Ну, тем кто занимается таким "бизнесом" остается только пожелать, чтобы их соседи в домах, где они сами живут, тоже не были лохами, а поделили свои квартиры на nn студий и устроили им веселую жизнь.
... але зверніть увагу(на вашому відео) - що, укр-мрочковські роблять все ЗАКОННО і, "мокрі зони" розміщують тільки там, де їх можна розмістити!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 02 лют, 2020 17:52
Долярчик написав: airmax78 написав:
Ну, тем кто занимается таким "бизнесом" остается только пожелать, чтобы их соседи в домах, где они сами живут, тоже не были лохами, а поделили свои квартиры на nn студий и устроили им веселую жизнь.
... але зверніть увагу(на вашому відео) - що, укр-мрочковські роблять все ЗАКОННО і, "мокрі зони" розміщують тільки там, де їх можна розмістити!
Ага, рассказывают, что делают законно. И вы рассказывайте.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 17:53
Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны
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Sinica
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Додано: Нед 02 лют, 2020 18:03
Sinica написав:
Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны
Ну как оно может быть законно? Была коммуналка. Это значит в лучшем случае 2 стояка, в худшем - один. А получилось 6 студий и в каждой свой санузел с кухней. И при этом мокрые зоны не переносились. Вы в это верите? Отдельный вопрос, как там разбираются с потреблением воды и электричества? Или в арендную плату входит безлимит?
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