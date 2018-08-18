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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2885288628872888>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:02

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  барабашов написав:
А когда за пятнаху можно было купить хоромы? В Киеве и естественно в новострое, неделю в феврале 2015 года при курсе 37-42 исключаем, мало кто тогда сдал больше пары куе.

когда в апреле 2017 года я брал за 19000 однуху 39 метров, мой товарищ взял за 14500 смар квартиру 31 метр в Оранж сити


Проблема в том, что в 2020, когда вы начнете в них делать ремонты, то ремонт обойдется в такую же сумму

вот как раз товарищ о котором я писал и будет делать ремонт.... у нас соседние квартиры)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:04

  investorkiev написав:
  BIGor написав:Кстати, как думаете, аномально теплая зима повлияет на ускорение строительства и ввода в эксплуатацию новостроя? Иногда проезжаю около одной стройки ковальской - льют бетон весь декабрь и январь.


Нет, проблема застройщиков была не в климате. Укрбуд завалился не изза климата, Оркада тоже не от мороза.

Интергал и КГС не от мороза затормозились.

Очень жду статистику за 2019 год по вводу в эксплуатацию, она будет гдето через месяц, думаю там будет провал, и это хорошо

пока за 9 месяцев 150% роста)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну, тем кто занимается таким "бизнесом" остается только пожелать, чтобы их соседи в домах, где они сами живут, тоже не были лохами, а поделили свои квартиры на nn студий и устроили им веселую жизнь.

... але зверніть увагу(на вашому відео) - що, укр-мрочковські роблять все ЗАКОННО і, "мокрі зони" розміщують тільки там, де їх можна розмістити!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:52

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Ну, тем кто занимается таким "бизнесом" остается только пожелать, чтобы их соседи в домах, где они сами живут, тоже не были лохами, а поделили свои квартиры на nn студий и устроили им веселую жизнь.

... але зверніть увагу(на вашому відео) - що, укр-мрочковські роблять все ЗАКОННО і, "мокрі зони" розміщують тільки там, де їх можна розмістити!

Ага, рассказывают, что делают законно. И вы рассказывайте.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:03

  Sinica написав:Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны

Ну как оно может быть законно? Была коммуналка. Это значит в лучшем случае 2 стояка, в худшем - один. А получилось 6 студий и в каждой свой санузел с кухней. И при этом мокрые зоны не переносились. Вы в это верите? Отдельный вопрос, как там разбираются с потреблением воды и электричества? Или в арендную плату входит безлимит?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sinica написав:Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны

... та роботязі, який прийшов з роботи/поїв/перекимарив/рано на роботу(на будову, чи в цех :) ) і так всі 6 днів на тиждень, то які там йому нах апартаменти, чи "вид з вікна"?! :D
  airmax78 написав:Ну как оно может быть законно? Была коммуналка. Это значит в лучшем случае 2 стояка, в худшем - один. А получилось 6 студий и в каждой свой санузел с кухней. И при этом мокрые зоны не переносились

- так та комуналка на першому поверсі! - пох, де буде мокра зона!

  airmax78 написав:Отдельный вопрос, как там разбираются с потреблением воды и электричества? Или в арендную плату входит безлимит?

... отут так цікаво....
- так, як поставити окремо лічильники на воду і е/е на всі 6 квартир - це овердокуя потягне бабла....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:17

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Ну как оно может быть законно? Была коммуналка. Это значит в лучшем случае 2 стояка, в худшем - один. А получилось 6 студий и в каждой свой санузел с кухней. И при этом мокрые зоны не переносились

- так та комуналка на першому поверсі! - пох, де буде мокра зона!

Они делают такое на любом этаже.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:23

  airmax78 написав:
  Sinica написав:Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны

Ну как оно может быть законно? Была коммуналка. Это значит в лучшем случае 2 стояка, в худшем - один. А получилось 6 студий и в каждой свой санузел с кухней. И при этом мокрые зоны не переносились. Вы в это верите? Отдельный вопрос, как там разбираются с потреблением воды и электричества? Или в арендную плату входит безлимит?

Я прожил детство в такой коммуналке (кирпичный хрущ, блок 5 комнат 13-15м2 + кухня). Изначально у каждой комнаты возле двери было по своему умывальнику, естественно со стояками канализации.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:30

  Sinica написав:
  airmax78 написав:
  Sinica написав:Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны

Ну как оно может быть законно? Была коммуналка. Это значит в лучшем случае 2 стояка, в худшем - один. А получилось 6 студий и в каждой свой санузел с кухней. И при этом мокрые зоны не переносились. Вы в это верите? Отдельный вопрос, как там разбираются с потреблением воды и электричества? Или в арендную плату входит безлимит?

Я прожил детство в такой коммуналке (кирпичный хрущ, блок 5 комнат 13-15м2 + кухня). Изначально у каждой комнаты возле двери было по своему умывальнику, естественно со стояками канализации.

Можете вспомнить адрес? Раз так, то я тоже себе такой хрущ куплю. Или два.
airmax78
 
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