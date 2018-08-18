|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:30
Sinica написав: airmax78 написав: Sinica написав:
Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны
Ну как оно может быть законно? Была коммуналка. Это значит в лучшем случае 2 стояка, в худшем - один. А получилось 6 студий и в каждой свой санузел с кухней. И при этом мокрые зоны не переносились. Вы в это верите? Отдельный вопрос, как там разбираются с потреблением воды и электричества? Или в арендную плату входит безлимит?
Я прожил детство в такой коммуналке (кирпичный хрущ, блок 5 комнат 13-15м2 + кухня). Изначально у каждой комнаты возле двери было по своему умывальнику, естественно со стояками канализации.
Можете вспомнить адрес? Раз так, то я тоже себе такой хрущ куплю. Или два.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33275
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 843 раз.
- Подякували: 3829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:31
airmax78 написав:
Или в арендную плату входит безлимит?
Комнаты в которых я жил сейчас сдаются посуточно.
У каждой комнаты свой счетчик на электричество. На воду и каналью стоит общедомовой счечик и они делят общий счет на по кол-во прописанных.
Учитывая, что сдаётся посуточно, то квартирант ничего сверху не платит.
А на не посуточно там очень тесно жить.
Т.е. 13м2 как комната без санузла это более менее вменяемо, но с санузлом и "кухней" - это треш.
Возможно, по-этому в Харькове гостинки в новострое и делают минимум на 18-19м2.
Востаннє редагувалось Sinica
в Нед 02 лют, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз.
-
Sinica
-
-
- Повідомлень: 104
- З нами з: 08.07.14
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лют, 2020 19:34
airmax78 написав:
Можете вспомнить адрес? Раз так, то я тоже себе такой хрущ куплю. Или два.
Харьков, р-н м. 23 Августа 1км+ до метро.
Такая комната на 13-15м2 со своими службами сдавалась год назад за 250грн/сутки.
Общий коридор и кухня были в убитом состоянии.
-
Sinica
-
-
- Повідомлень: 104
- З нами з: 08.07.14
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:35
Кто в курсе, за сколько реально купить квартиру в готовом новострое, достаточно однокомнатной. Понимаю, очень много факторов, влияющих на цены, но тем не менее, может кто знает адекватные ценники.
-
sergiylfc
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 09.12.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:41
sergiylfc написав:
Кто в курсе, за сколько реально купить квартиру в готовом новострое, достаточно однокомнатной. Понимаю, очень много факторов, влияющих на цены, но тем не менее, может кто знает адекватные ценники.
40000
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20968
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:43
sergiylfc написав:
Кто в курсе, за сколько реально купить квартиру в готовом новострое, достаточно однокомнатной. Понимаю, очень много факторов, влияющих на цены, но тем не менее, может кто знает адекватные ценники.
Попридержите пиастры, желательно в долларах, скоро театр абсурда завалится...
Делаю ставку на 40-45 грн за 1$ к концу 2020. И минус 30-40% долларовой цены на недвигу.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 281
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:54
Унуноктий Спасибо, в принципе ожидал худшего.
-
sergiylfc
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 09.12.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лют, 2020 20:54
xio13 Пока в валюту средства переводить, я правильно понял?
-
sergiylfc
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 09.12.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:02
sesk написав:Унуноктия я помню ещё как Убийцу эфира. И как он эпично вложился в Трутенко.
Тот ещё эксперт...
Какие люди вернулись
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26401
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 6225 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:03
xio13 написав: sergiylfc написав:
Кто в курсе, за сколько реально купить квартиру в готовом новострое, достаточно однокомнатной. Понимаю, очень много факторов, влияющих на цены, но тем не менее, может кто знает адекватные ценники.
Попридержите пиастры, желательно в долларах, скоро театр абсурда завалится...
Делаю ставку на 40-45 грн за 1$ к концу 2020. И минус 30-40% долларовой цены на недвигу
.
абаснуй
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 17324
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17528
|2815169
|
Нед 02 лют, 2020 13:23
shapo
|
|462
|192623
|
|
|8
|10167
|
|