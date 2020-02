Додано: Нед 02 лют, 2020 21:03

xio13 написав: sergiylfc написав: Кто в курсе, за сколько реально купить квартиру в готовом новострое, достаточно однокомнатной. Понимаю, очень много факторов, влияющих на цены, но тем не менее, может кто знает адекватные ценники. Кто в курсе, за сколько реально купить квартиру в готовом новострое, достаточно однокомнатной. Понимаю, очень много факторов, влияющих на цены, но тем не менее, может кто знает адекватные ценники.



Попридержите пиастры, желательно в долларах, скоро театр абсурда завалится...

Делаю ставку на 40-45 грн за 1$ к концу 2020. И минус 30-40% долларовой цены на недвигу. Попридержите пиастры, желательно в долларах, скоро театр абсурда завалится...Делаю ставку на

абаснуй абаснуй

