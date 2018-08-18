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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28862887288828892890>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:30

  Sinica написав:
  airmax78 написав:
  Sinica написав:Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны

Ну как оно может быть законно? Была коммуналка. Это значит в лучшем случае 2 стояка, в худшем - один. А получилось 6 студий и в каждой свой санузел с кухней. И при этом мокрые зоны не переносились. Вы в это верите? Отдельный вопрос, как там разбираются с потреблением воды и электричества? Или в арендную плату входит безлимит?

Я прожил детство в такой коммуналке (кирпичный хрущ, блок 5 комнат 13-15м2 + кухня). Изначально у каждой комнаты возле двери было по своему умывальнику, естественно со стояками канализации.

Можете вспомнить адрес? Раз так, то я тоже себе такой хрущ куплю. Или два.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Или в арендную плату входит безлимит?
Комнаты в которых я жил сейчас сдаются посуточно.
У каждой комнаты свой счетчик на электричество. На воду и каналью стоит общедомовой счечик и они делят общий счет на по кол-во прописанных.
Учитывая, что сдаётся посуточно, то квартирант ничего сверху не платит.
А на не посуточно там очень тесно жить.
Т.е. 13м2 как комната без санузла это более менее вменяемо, но с санузлом и "кухней" - это треш.
Возможно, по-этому в Харькове гостинки в новострое и делают минимум на 18-19м2.
Востаннє редагувалось Sinica в Нед 02 лют, 2020 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:34

  airmax78 написав:Можете вспомнить адрес? Раз так, то я тоже себе такой хрущ куплю. Или два.
Харьков, р-н м. 23 Августа 1км+ до метро.
Такая комната на 13-15м2 со своими службами сдавалась год назад за 250грн/сутки.
Общий коридор и кухня были в убитом состоянии.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто в курсе, за сколько реально купить квартиру в готовом новострое, достаточно однокомнатной. Понимаю, очень много факторов, влияющих на цены, но тем не менее, может кто знает адекватные ценники.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:41

  sergiylfc написав:Кто в курсе, за сколько реально купить квартиру в готовом новострое, достаточно однокомнатной. Понимаю, очень много факторов, влияющих на цены, но тем не менее, может кто знает адекватные ценники.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:43

  sergiylfc написав:Кто в курсе, за сколько реально купить квартиру в готовом новострое, достаточно однокомнатной. Понимаю, очень много факторов, влияющих на цены, но тем не менее, может кто знает адекватные ценники.


Попридержите пиастры, желательно в долларах, скоро театр абсурда завалится...
Делаю ставку на 40-45 грн за 1$ к концу 2020. И минус 30-40% долларовой цены на недвигу.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:54

Унуноктий Спасибо, в принципе ожидал худшего.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 20:54

xio13 Пока в валюту средства переводить, я правильно понял?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sesk написав:Унуноктия я помню ещё как Убийцу эфира. И как он эпично вложился в Трутенко.
Тот ещё эксперт...
Какие люди вернулись
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:03

  xio13 написав:
  sergiylfc написав:Кто в курсе, за сколько реально купить квартиру в готовом новострое, достаточно однокомнатной. Понимаю, очень много факторов, влияющих на цены, но тем не менее, может кто знает адекватные ценники.


Попридержите пиастры, желательно в долларах, скоро театр абсурда завалится...
Делаю ставку на 40-45 грн за 1$ к концу 2020. И минус 30-40% долларовой цены на недвигу.

абаснуй
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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