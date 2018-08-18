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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:03
sergiylfc написав:xio13
Пока в валюту средства переводить, я правильно понял?
А шо, так много средств, что их надо переводить?
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sesk
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:05
sergiylfc написав:xio13
Пока в валюту средства переводить, я правильно понял?
Конечно, фантик еле на плаву держится, с учетом зарплат клоунам по 70-100-200-300-500к грн в мес, долго эта шарага не протянет, сейчас психология инвестора шуганая, вирусы всякие, глядишь с ОВГЗ начнут выводить фантики меняя на межбанке на $ будет гореть ярким пламенем курс, а вместе бетон и надежды лендлордов.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:05
Faceless написав:
sesk написав:Унуноктия я помню ещё как Убийцу эфира. И как он эпично вложился в Трутенко.
Тот ещё эксперт...
Какие люди вернулись
Ну, я своё приобретение сделал в апреле 2017-го. Как всем и говорил, дождался падению цен после 2014 года. Слава Майдану!
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sesk
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:22
sergiylfc написав:xio13
Пока в валюту средства переводить, я правильно понял?
Думайте своей головой.
Если будет кризис, то недвига подешевеет (в худшем случае вернёмся к уровню 15-16-17годов), но если кризис задержится, то рискуете так и остаться со своими франклинами.
Даже без запуска ипотеки, которую обещают.
Востаннє редагувалось Sinica
в Нед 02 лют, 2020 21:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:24
sesk написав: Faceless написав:
sesk написав:Унуноктия я помню ещё как Убийцу эфира. И как он эпично вложился в Трутенко.
Тот ещё эксперт...
Какие люди вернулись
Ну, я своё приобретение сделал в апреле 2017-го. Как всем и говорил, дождался падению цен после 2014 года. Слава Майдану!
Патриста?
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:27
Sinica написав: sergiylfc написав:xio13
Пока в валюту средства переводить, я правильно понял?
Думайте своей головой.
Если будет кризис, то недвига подешевеет (в худшем случае вернёмся к уровню 15-16-17годов), но если кризис задержится, то рискуете так и остаться со своими бумажными франклинами.
Даже без запуска ипотеки, которую обещают.
В Москве ипотека приемлемая, но цены в 2019 году чуть падают. И там хорошая защита инвесторов, не кинут.
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sesk
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:29
Ну, я своё приобретение сделал в апреле 2017-го. Как всем и говорил, дождался падению цен после 2014 года. Слава Майдану![/quote]Патриста?[/quote]
Убитая двушка АППС на Харьковском массиве за 38 тыщ. Год делал дешёвый ремонт. С мебелью и техникой обошёлся в 7 тыщ. Щас сдаю.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:29
sesk написав:Убитая двушка АППС на Харьковском массиве за 38 тыщ. Год делал дешёвый ремонт. С мебелью и техникой обошёлся в 7 тыщ. Щас сдаю.
Поздравляю
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:32
sesk написав:
Унуноктия я помню ещё как Убийцу эфира. И как он эпично вложился в Трутенко.
Тот ещё эксперт...
йопта, парень с ДВРЗ живущий с мамкой....
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:35
Унуноктий написав: sesk написав:
Унуноктия я помню ещё как Убийцу эфира. И как он эпично вложился в Трутенко.
Тот ещё эксперт...
йопта, парень с ДВРЗ живущий с мамкой....
Не, то был чувак, который переехал в Парковые озёра.
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