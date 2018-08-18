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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2887288828892890>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:03

  sergiylfc написав:xio13 Пока в валюту средства переводить, я правильно понял?

А шо, так много средств, что их надо переводить? :o
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:05

  sergiylfc написав:xio13 Пока в валюту средства переводить, я правильно понял?


Конечно, фантик еле на плаву держится, с учетом зарплат клоунам по 70-100-200-300-500к грн в мес, долго эта шарага не протянет, сейчас психология инвестора шуганая, вирусы всякие, глядишь с ОВГЗ начнут выводить фантики меняя на межбанке на $ будет гореть ярким пламенем курс, а вместе бетон и надежды лендлордов.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:05

  Faceless написав:
sesk написав:Унуноктия я помню ещё как Убийцу эфира. И как он эпично вложился в Трутенко.
Тот ещё эксперт...
Какие люди вернулись


Ну, я своё приобретение сделал в апреле 2017-го. Как всем и говорил, дождался падению цен после 2014 года. Слава Майдану!
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:22

  sergiylfc написав:xio13 Пока в валюту средства переводить, я правильно понял?

Думайте своей головой.
Если будет кризис, то недвига подешевеет (в худшем случае вернёмся к уровню 15-16-17годов), но если кризис задержится, то рискуете так и остаться со своими франклинами.
Даже без запуска ипотеки, которую обещают.
Востаннє редагувалось Sinica в Нед 02 лют, 2020 21:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sesk написав:
  Faceless написав:
sesk написав:Унуноктия я помню ещё как Убийцу эфира. И как он эпично вложился в Трутенко.
Тот ещё эксперт...
Какие люди вернулись


Ну, я своё приобретение сделал в апреле 2017-го. Как всем и говорил, дождался падению цен после 2014 года. Слава Майдану!
Патриста?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:27

  Sinica написав:
  sergiylfc написав:xio13 Пока в валюту средства переводить, я правильно понял?

Думайте своей головой.
Если будет кризис, то недвига подешевеет (в худшем случае вернёмся к уровню 15-16-17годов), но если кризис задержится, то рискуете так и остаться со своими бумажными франклинами.
Даже без запуска ипотеки, которую обещают.

В Москве ипотека приемлемая, но цены в 2019 году чуть падают. И там хорошая защита инвесторов, не кинут.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:29

Ну, я своё приобретение сделал в апреле 2017-го. Как всем и говорил, дождался падению цен после 2014 года. Слава Майдану![/quote]Патриста?[/quote]
Убитая двушка АППС на Харьковском массиве за 38 тыщ. Год делал дешёвый ремонт. С мебелью и техникой обошёлся в 7 тыщ. Щас сдаю.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sesk написав:Убитая двушка АППС на Харьковском массиве за 38 тыщ. Год делал дешёвый ремонт. С мебелью и техникой обошёлся в 7 тыщ. Щас сдаю.
Поздравляю :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:32

  sesk написав:Унуноктия я помню ещё как Убийцу эфира. И как он эпично вложился в Трутенко.
Тот ещё эксперт...

йопта, парень с ДВРЗ живущий с мамкой....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:35

  Унуноктий написав:
  sesk написав:Унуноктия я помню ещё как Убийцу эфира. И как он эпично вложился в Трутенко.
Тот ещё эксперт...

йопта, парень с ДВРЗ живущий с мамкой....

Не, то был чувак, который переехал в Парковые озёра.
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