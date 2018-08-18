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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2889289028912892>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:49

Унуноктий
не, ну ты богатый. А я предупреждал!
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:51

  sesk написав:Унуноктий
не, ну ты богатый. А я предупреждал!

было такое время что я те 40 000 зарабатывал за пол года
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итак, с одной стороны остановка УКРБУДА и Аркады, подажа сх земли.
С другой стороны-пирамида ОВГЗ, мировой финансовый кризис, следовательно девальвация.
Куда пойдут цены на недвижимость?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:03

  Вкладчик1234 написав:
  Sinica написав:
  sesk написав:В Москве ипотека приемлемая, но цены в 2019 году чуть падают. И там хорошая защита инвесторов, не кинут.
С уровня в 2000-2500-3000 у.е./м2 можно падать и падать

Поки товстий всохне, худий - ?
Мне кажется, что трехкратная девальвация и война - хороший стресс тест, чтобы увидеть дно цен на недвигу.
Учитывая безвиз, даже при дефолте, получить цену ниже чем было в 2015-2017 на новострое просто нереально.
Тем более, что в Киеве площадки под застройку далеко не резиновые и хорошие локации имеют свойство заканчиваться
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:03

  sesk написав:Итак, с одной стороны остановка УКРБУДА и Аркады, подажа сх земли.
С другой стороны-пирамида ОВГЗ, мировой финансовый кризис, следовательно девальвация.
Куда пойдут цены на недвижимость?

конечно вниз...
тем более что я проинвестировал однуху в медовом за 34000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:09

  Sinica написав:Мне кажется, что трехкратная девальвация и война - хороший стресс тест, чтобы увидеть дно цен на недвигу.
Учитывая безвиз, даже при дефолте, получить цену ниже чем было в 2015-2017 на новострое просто нереально.
Тем более, что в Киеве площадки под застройку далеко не резиновые и хорошие локации имеют свойство заканчиваться


Вы правы в фантиках цена будет стоять, вопрос в том на сколько фантик упадет к доллару, в 2 раза или на 50%...

В долларах цена сложится минимум на 30-50%.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:09

Мне кажется, что трехкратная девальвация и война - хороший стресс тест, чтобы увидеть дно цен на недвигу.
Учитывая безвиз, даже при дефолте, получить цену ниже чем было в 2015-2017 на новострое просто нереально.
Тем более, что в Киеве площадки под застройку далеко не резиновые и хорошие локации имеют свойство заканчиваться[/quote]
В 2000-2001-м цены без войны были дешевле.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:10

  xio13 написав:
  Sinica написав:Мне кажется, что трехкратная девальвация и война - хороший стресс тест, чтобы увидеть дно цен на недвигу.
Учитывая безвиз, даже при дефолте, получить цену ниже чем было в 2015-2017 на новострое просто нереально.
Тем более, что в Киеве площадки под застройку далеко не резиновые и хорошие локации имеют свойство заканчиваться


Вы правы в фантиках цена будет стоять, вопрос в том на сколько фантик упадет к доллару, в 2 раза или на 50%...

В долларах цена сложится минимум на 30-50%.

Чё, нальёт МВФ, как допустим в 2015-м-и никуда никто складываться не будет.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А что это у Привата в ипотечном калькуляторе нельзя установить срок выдачи кредита? По умолчанию 240 месяцев выставляет.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:33

  Унуноктий написав:
  sesk написав:Унуноктий
не, ну ты богатый. А я предупреждал!

было такое время что я те 40 000 зарабатывал за пол года

А Максік казав, що він рубав 100000ку за рік ( і ви говорітє :wink: )
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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