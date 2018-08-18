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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лют, 2020 21:49
Унуноктий
не, ну ты богатый. А я предупреждал!
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sesk
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:51
sesk написав:Унуноктий
не, ну ты богатый. А я предупреждал!
было такое время что я те 40 000 зарабатывал за пол года
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Унуноктий
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Додано: Нед 02 лют, 2020 21:57
Итак, с одной стороны остановка УКРБУДА и Аркады, подажа сх земли.
С другой стороны-пирамида ОВГЗ, мировой финансовый кризис, следовательно девальвация.
Куда пойдут цены на недвижимость?
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sesk
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:03
Вкладчик1234 написав: Sinica написав: sesk написав:
В Москве ипотека приемлемая, но цены в 2019 году чуть падают. И там хорошая защита инвесторов, не кинут.
С уровня в 2000-2500-3000 у.е./м2 можно падать и падать
Поки товстий всохне, худий - ?
Мне кажется, что трехкратная девальвация и война - хороший стресс тест, чтобы увидеть дно цен на недвигу.
Учитывая безвиз, даже при дефолте, получить цену ниже чем было в 2015-2017 на новострое просто нереально.
Тем более, что в Киеве площадки под застройку далеко не резиновые и хорошие локации имеют свойство заканчиваться
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Sinica
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:03
sesk написав:
Итак, с одной стороны остановка УКРБУДА и Аркады, подажа сх земли.
С другой стороны-пирамида ОВГЗ, мировой финансовый кризис, следовательно девальвация.
Куда пойдут цены на недвижимость?
конечно вниз...
тем более что я проинвестировал однуху в медовом за 34000
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Унуноктий
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:09
Sinica написав:
Мне кажется, что трехкратная девальвация и война - хороший стресс тест, чтобы увидеть дно цен на недвигу.
Учитывая безвиз, даже при дефолте, получить цену ниже чем было в 2015-2017 на новострое просто нереально.
Тем более, что в Киеве площадки под застройку далеко не резиновые и хорошие локации имеют свойство заканчиваться
Вы правы в фантиках цена будет стоять, вопрос в том на сколько фантик упадет к доллару, в 2 раза или на 50%...
В долларах цена сложится минимум на 30-50%.
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xio13
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:09
Мне кажется, что трехкратная девальвация и война - хороший стресс тест, чтобы увидеть дно цен на недвигу.
Учитывая безвиз, даже при дефолте, получить цену ниже чем было в 2015-2017 на новострое просто нереально.
Тем более, что в Киеве площадки под застройку далеко не резиновые и хорошие локации имеют свойство заканчиваться[/quote]
В 2000-2001-м цены без войны были дешевле.
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sesk
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:10
xio13 написав: Sinica написав:
Мне кажется, что трехкратная девальвация и война - хороший стресс тест, чтобы увидеть дно цен на недвигу.
Учитывая безвиз, даже при дефолте, получить цену ниже чем было в 2015-2017 на новострое просто нереально.
Тем более, что в Киеве площадки под застройку далеко не резиновые и хорошие локации имеют свойство заканчиваться
Вы правы в фантиках цена будет стоять, вопрос в том на сколько фантик упадет к доллару, в 2 раза или на 50%...
В долларах цена сложится минимум на 30-50%.
Чё, нальёт МВФ, как допустим в 2015-м-и никуда никто складываться не будет.
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sesk
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:27
А что это у Привата в ипотечном калькуляторе нельзя установить срок выдачи кредита? По умолчанию 240 месяцев выставляет.
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sergiylfc
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:33
Унуноктий написав: sesk написав:Унуноктий
не, ну ты богатый. А я предупреждал!
было такое время что я те 40 000 зарабатывал за пол года
А Максік казав, що він рубав 100000ку за рік ( і ви говорітє
)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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