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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 лют, 2020 22:36
sesk написав:
Чё, нальёт МВФ, как допустим в 2015-м-и никуда никто складываться не будет.
При ПА23 піймали пік цін КРЖН, так що тепер розслабилися та отримуєм задоволення.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:51
flyman написав: Унуноктий написав: sesk написав:Унуноктий
не, ну ты богатый. А я предупреждал!
было такое время что я те 40 000 зарабатывал за пол года
А Максік казав, що він рубав 100000ку за рік ( і ви говорітє
)
Я уже попросил прощения за эту ложь.
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airmax78
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Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53
Sinica написав: airmax78 написав: Sinica написав:
Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны
Ну как оно может быть законно? Была коммуналка. Это значит в лучшем случае 2 стояка, в худшем - один. А получилось 6 студий и в каждой свой санузел с кухней. И при этом мокрые зоны не переносились. Вы в это верите? Отдельный вопрос, как там разбираются с потреблением воды и электричества? Или в арендную плату входит безлимит?
Я прожил детство в такой коммуналке (кирпичный хрущ, блок 5 комнат 13-15м2 + кухня). Изначально у каждой комнаты возле двери было по своему умывальнику, естественно со стояками канализации.
Кухня и горшок с душем(???) были общими на все 5 комнат?
Кажется это не хрющи были, а полубараки начала 50х, был у нас во дворе из трёх сталинок начала 30х такой домик намного более свежих годов, как деды рассказывали людей из землянок туда переселяли при восстановлении города.
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барабашов
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Додано: Нед 02 лют, 2020 23:00
sesk написав:
Мне кажется, что трехкратная девальвация и война - хороший стресс тест, чтобы увидеть дно цен на недвигу.
Учитывая безвиз, даже при дефолте, получить цену ниже чем было в 2015-2017 на новострое просто нереально.
Тем более, что в Киеве площадки под застройку далеко не резиновые и хорошие локации имеют свойство заканчиваться
от
В 2000-2001-м цены без войны были дешевле.[/quote]
Какая у вас была зарплата в 2000м году?
Сколько накоплений было у вас на эту же дату?
Эти цифры у народа в среднем и формируют цены на вещи первой необходимости мало зависящие от импорта (вторичку и аренду)
Круизер что 80й, что 100й, что Прадо с 90й по 120ю модель, как стоил почти от полтоса зеленью при Кравчуке, так и остался поныне стоить. Просто временами их новые покупали "не только лишь все"
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барабашов
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