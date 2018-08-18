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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2889289028912892

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:36

  sesk написав:Чё, нальёт МВФ, как допустим в 2015-м-и никуда никто складываться не будет.

При ПА23 піймали пік цін КРЖН, так що тепер розслабилися та отримуєм задоволення.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:51

  flyman написав:
  Унуноктий написав:
  sesk написав:Унуноктий
не, ну ты богатый. А я предупреждал!

было такое время что я те 40 000 зарабатывал за пол года

А Максік казав, що він рубав 100000ку за рік ( і ви говорітє :wink: )

Я уже попросил прощения за эту ложь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53

  Sinica написав:
  airmax78 написав:
  Sinica написав:Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны

Ну как оно может быть законно? Была коммуналка. Это значит в лучшем случае 2 стояка, в худшем - один. А получилось 6 студий и в каждой свой санузел с кухней. И при этом мокрые зоны не переносились. Вы в это верите? Отдельный вопрос, как там разбираются с потреблением воды и электричества? Или в арендную плату входит безлимит?

Я прожил детство в такой коммуналке (кирпичный хрущ, блок 5 комнат 13-15м2 + кухня). Изначально у каждой комнаты возле двери было по своему умывальнику, естественно со стояками канализации.

Кухня и горшок с душем(???) были общими на все 5 комнат?
Кажется это не хрющи были, а полубараки начала 50х, был у нас во дворе из трёх сталинок начала 30х такой домик намного более свежих годов, как деды рассказывали людей из землянок туда переселяли при восстановлении города.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:00

  sesk написав:Мне кажется, что трехкратная девальвация и война - хороший стресс тест, чтобы увидеть дно цен на недвигу.
Учитывая безвиз, даже при дефолте, получить цену ниже чем было в 2015-2017 на новострое просто нереально.
Тем более, что в Киеве площадки под застройку далеко не резиновые и хорошие локации имеют свойство заканчиваться



от
В 2000-2001-м цены без войны были дешевле.[/quote]

Какая у вас была зарплата в 2000м году?
Сколько накоплений было у вас на эту же дату?
Эти цифры у народа в среднем и формируют цены на вещи первой необходимости мало зависящие от импорта (вторичку и аренду)
Круизер что 80й, что 100й, что Прадо с 90й по 120ю модель, как стоил почти от полтоса зеленью при Кравчуке, так и остался поныне стоить. Просто временами их новые покупали "не только лишь все"
барабашов
 
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