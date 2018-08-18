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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2890289128922893>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:53

  Sinica написав:
  airmax78 написав:
  Sinica написав:Может оно и законно, но кто будет жить в такой конуре? Кроме как для посуточки такие маленькие комнаты не пригодны

Ну как оно может быть законно? Была коммуналка. Это значит в лучшем случае 2 стояка, в худшем - один. А получилось 6 студий и в каждой свой санузел с кухней. И при этом мокрые зоны не переносились. Вы в это верите? Отдельный вопрос, как там разбираются с потреблением воды и электричества? Или в арендную плату входит безлимит?

Я прожил детство в такой коммуналке (кирпичный хрущ, блок 5 комнат 13-15м2 + кухня). Изначально у каждой комнаты возле двери было по своему умывальнику, естественно со стояками канализации.

Кухня и горшок с душем(???) были общими на все 5 комнат?
Кажется это не хрющи были, а полубараки начала 50х, был у нас во дворе из трёх сталинок начала 30х такой домик намного более свежих годов, как деды рассказывали людей из землянок туда переселяли при восстановлении города.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:00

  sesk написав:Мне кажется, что трехкратная девальвация и война - хороший стресс тест, чтобы увидеть дно цен на недвигу.
Учитывая безвиз, даже при дефолте, получить цену ниже чем было в 2015-2017 на новострое просто нереально.
Тем более, что в Киеве площадки под застройку далеко не резиновые и хорошие локации имеют свойство заканчиваться



от
В 2000-2001-м цены без войны были дешевле.[/quote]

Какая у вас была зарплата в 2000м году?
Сколько накоплений было у вас на эту же дату?
Эти цифры у народа в среднем и формируют цены на вещи первой необходимости мало зависящие от импорта (вторичку и аренду)
Круизер что 80й, что 100й, что Прадо с 90й по 120ю модель, как стоил почти от полтоса зеленью при Кравчуке, так и остался поныне стоить. Просто временами их новые покупали "не только лишь все"
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:26

  sesk написав:Итак, с одной стороны остановка УКРБУДА и Аркады, подажа сх земли.
С другой стороны-пирамида ОВГЗ, мировой финансовый кризис, следовательно девальвация.
Куда пойдут цены на недвижимость?


обьясняю на пальцах:

цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту. При этом будут нехилые перегрузки, поэтому есть большой риск того, что у людей, держащих до сих пор кеш (не купивших билет на РАКЕТУ - не забетонировавшихся) от перегрузов порвется пердак, особенно видя как РАКЕТА набирает высоту. Уже сейчас нереально ничего купить по ценам годичной давности.

С другой стороны, зебилы и Мировой финансовый кризис - это наш ЗРК "БУК". Когда он выстрелит - непонятно, но все очкуют.

Видимо БУК рано или поздно таки собьет нашу РАКЕТУ, но пока выпрыгивать из нее наверно рано.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:35

  Унуноктий написав:Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.


ты реально купил дачу в Круглике за 50куе, а сейчас она стоит 25куе?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:46

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.


ты реально купил дачу в Круглике за 50куе, а сейчас она стоит 25куе?

за 40 000 весна 2009 года, за год до этого она стоила 80 000... такие были цены...
и не жалею совсем....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:52

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.


ты реально купил дачу в Круглике за 50куе, а сейчас она стоит 25куе?

за 40 000 весна 2009 года, за год до этого она стоила 80 000... такие были цены...
и не жалею совсем....


блин, весна 2009 - это дно. ты молодец
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:56

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
ты реально купил дачу в Круглике за 50куе, а сейчас она стоит 25куе?

за 40 000 весна 2009 года, за год до этого она стоила 80 000... такие были цены...
и не жалею совсем....


блин, весна 2009 - это дно. ты молодец

кстати я вот переживаю, я всегда начинаю тарится недвигой перед кризисом... может зря я Медовый купил так дорого?
осенью местные выборы, качать будут так что мама не горюй....
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 23:59

  Унуноктий написав:кстати я вот переживаю, я всегда начинаю тарится недвигой перед кризисом... может зря я Медовый купил так дорого?
осенью местные выборы, качать будут так что мама не горюй....


Уну, смотри: даже в разгар ж..опы готовая квартира в монолитном доме 40метров не опускалась ниже 34куе.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:01

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:кстати я вот переживаю, я всегда начинаю тарится недвигой перед кризисом... может зря я Медовый купил так дорого?
осенью местные выборы, качать будут так что мама не горюй....


Уну, смотри: даже в разгар ж..опы готовая квартира в монолитном доме 40метров не опускалась ниже 34куе.

Спасибо Нино, только ты меня поддерживаешь!
Унуноктий
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