Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sinica написав:Я прожил детство в такой коммуналке (кирпичный хрущ, блок 5 комнат 13-15м2 + кухня). Изначально у каждой комнаты возле двери было по своему умывальнику, естественно со стояками канализации.
Кухня и горшок с душем(???) были общими на все 5 комнат? Кажется это не хрющи были, а полубараки начала 50х, был у нас во дворе из трёх сталинок начала 30х такой домик намного более свежих годов, как деды рассказывали людей из землянок туда переселяли при восстановлении города.
Унуноктий написав:Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.
Думаю, за счет переводов заробитчан протянут дольше. Осенью накроет только если в ближайшие месяцы таки грянет мировой кризис, а нашим гостарбайтерам в Европе на фоне роста безработицы начнут отвешивать пендели.
Унуноктий написав:Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.
Думаю, за счет переводов заробитчан протянут дольше. Осенью накроет только если в ближайшие месяцы таки грянет мировой кризис, а нашим гостарбайтерам в Европе на фоне роста безработицы начнут отвешивать пендели.
держим кулачки чтобы мир продержался еще годик
ЗЫ не будем забывать, что переводы от гастриков - это всего 10%, ну пусть 15% от ВВП.
Верю что Илон Маск спасет планету от кризиса. Ему Марс колонизировать, поэтому глобальный экономический кризис в его планы не входит. Хотя, с другой стороны, чем хуже будет на Земле, тем больше желающих будет отправиться one way на Марс.
sesk написав:Итак, с одной стороны остановка УКРБУДА и Аркады, подажа сх земли. С другой стороны-пирамида ОВГЗ, мировой финансовый кризис, следовательно девальвация. Куда пойдут цены на недвижимость?
обьясняю на пальцах:
цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту. При этом будут нехилые перегрузки, поэтому есть большой риск того, что у людей, держащих до сих пор кеш (не купивших билет на РАКЕТУ - не забетонировавшихся) от перегрузов порвется пердак, особенно видя как РАКЕТА набирает высоту. Уже сейчас нереально ничего купить по ценам годичной давности.
С другой стороны, зебилы и Мировой финансовый кризис - это наш ЗРК "БУК". Когда он выстрелит - непонятно, но все очкуют.
Видимо БУК рано или поздно таки собьет нашу РАКЕТУ, но пока выпрыгивать из нее наверно рано.
Сорос и прочие "инвесторы" не лохи, чтобы по дорогим ценам сх землю скупать. Поэтому сначала будет девальвация.
sesk написав:Итак, с одной стороны остановка УКРБУДА и Аркады, подажа сх земли. С другой стороны-пирамида ОВГЗ, мировой финансовый кризис, следовательно девальвация. Куда пойдут цены на недвижимость?
обьясняю на пальцах:
цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту. При этом будут нехилые перегрузки, поэтому есть большой риск того, что у людей, держащих до сих пор кеш (не купивших билет на РАКЕТУ - не забетонировавшихся) от перегрузов порвется пердак, особенно видя как РАКЕТА набирает высоту. Уже сейчас нереально ничего купить по ценам годичной давности.
С другой стороны, зебилы и Мировой финансовый кризис - это наш ЗРК "БУК". Когда он выстрелит - непонятно, но все очкуют.
Видимо БУК рано или поздно таки собьет нашу РАКЕТУ, но пока выпрыгивать из нее наверно рано.
Сорос и прочие "инвесторы" не лохи, чтобы по дорогим ценам сх землю скупать. Поэтому сначала будет девальвация.
Сорос не будет скупать по 2 га паи. В первую очередь они хотят скупить 8,5 млн га которые в госсобственности. А когда покупаешь 8,5 млн га у государства, то цена чисто договорная - 3 копейки + пару чемоданов кеша. девал вроде и не нужен
sesk написав:investorkiev Девал нужен, чтобы скупились только соровские инвесторы. Щас же капитализм. У кого много бабла, тот владеет миром. Смотрим Аргентину. Где-то так же и у нас будет.
Если пошлют МВФ то может и будет. Но надеюсь лучше пошлют беню. В Аргентину, после того, как они послали МВФ, никто не инвестировал. Так что ватные пазлы не складываются, ты сам себе противоречить, автослесарь.
Девал для Сороса - это плинтусный уровень мышления ваты. Любят промытые раскрывать масонские заговоры