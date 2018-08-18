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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2890289128922893

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:04

  Унуноктий написав:Спасибо Нино, только ты меня поддерживаешь!


у тебя уже штук 5 квартир? + дача в Круглике, + склад под Одессой? Молодец!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:07

  барабашов написав:
  Sinica написав:Я прожил детство в такой коммуналке (кирпичный хрущ, блок 5 комнат 13-15м2 + кухня). Изначально у каждой комнаты возле двери было по своему умывальнику, естественно со стояками канализации.

Кухня и горшок с душем(???) были общими на все 5 комнат?
Кажется это не хрющи были, а полубараки начала 50х, был у нас во дворе из трёх сталинок начала 30х такой домик намного более свежих годов, как деды рассказывали людей из землянок туда переселяли при восстановлении города.

Спешэли фор ю
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/pecherski ... 76464.html
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:14

  Унуноктий написав:Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.

Думаю, за счет переводов заробитчан протянут дольше.
Осенью накроет только если в ближайшие месяцы таки грянет мировой кризис, а нашим гостарбайтерам в Европе на фоне роста безработицы начнут отвешивать пендели.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:19

  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.

Думаю, за счет переводов заробитчан протянут дольше.
Осенью накроет только если в ближайшие месяцы таки грянет мировой кризис, а нашим гостарбайтерам в Европе на фоне роста безработицы начнут отвешивать пендели.


держим кулачки чтобы мир продержался еще годик

ЗЫ не будем забывать, что переводы от гастриков - это всего 10%, ну пусть 15% от ВВП.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Верю что Илон Маск спасет планету от кризиса. Ему Марс колонизировать, поэтому глобальный экономический кризис в его планы не входит. Хотя, с другой стороны, чем хуже будет на Земле, тем больше желающих будет отправиться one way на Марс.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:27

  investorkiev написав:
  sesk написав:Итак, с одной стороны остановка УКРБУДА и Аркады, подажа сх земли.
С другой стороны-пирамида ОВГЗ, мировой финансовый кризис, следовательно девальвация.
Куда пойдут цены на недвижимость?


обьясняю на пальцах:

цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту. При этом будут нехилые перегрузки, поэтому есть большой риск того, что у людей, держащих до сих пор кеш (не купивших билет на РАКЕТУ - не забетонировавшихся) от перегрузов порвется пердак, особенно видя как РАКЕТА набирает высоту. Уже сейчас нереально ничего купить по ценам годичной давности.

С другой стороны, зебилы и Мировой финансовый кризис - это наш ЗРК "БУК". Когда он выстрелит - непонятно, но все очкуют.

Видимо БУК рано или поздно таки собьет нашу РАКЕТУ, но пока выпрыгивать из нее наверно рано.

Сорос и прочие "инвесторы" не лохи, чтобы по дорогим ценам сх землю скупать. Поэтому сначала будет девальвация.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:31

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:кстати я вот переживаю, я всегда начинаю тарится недвигой перед кризисом... может зря я Медовый купил так дорого?
осенью местные выборы, качать будут так что мама не горюй....


Уну, смотри: даже в разгар ж..опы готовая квартира в монолитном доме 40метров не опускалась ниже 34куе.

ж*** на моём веку было несколько. Ту квартиру , в которой я нахожусь 45 м. я брал в 2002 за 12 тыщ.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:34

  sesk написав:
  investorkiev написав:
  sesk написав:Итак, с одной стороны остановка УКРБУДА и Аркады, подажа сх земли.
С другой стороны-пирамида ОВГЗ, мировой финансовый кризис, следовательно девальвация.
Куда пойдут цены на недвижимость?


обьясняю на пальцах:

цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту. При этом будут нехилые перегрузки, поэтому есть большой риск того, что у людей, держащих до сих пор кеш (не купивших билет на РАКЕТУ - не забетонировавшихся) от перегрузов порвется пердак, особенно видя как РАКЕТА набирает высоту. Уже сейчас нереально ничего купить по ценам годичной давности.

С другой стороны, зебилы и Мировой финансовый кризис - это наш ЗРК "БУК". Когда он выстрелит - непонятно, но все очкуют.

Видимо БУК рано или поздно таки собьет нашу РАКЕТУ, но пока выпрыгивать из нее наверно рано.

Сорос и прочие "инвесторы" не лохи, чтобы по дорогим ценам сх землю скупать. Поэтому сначала будет девальвация.


Сорос не будет скупать по 2 га паи. В первую очередь они хотят скупить 8,5 млн га которые в госсобственности.
А когда покупаешь 8,5 млн га у государства, то цена чисто договорная - 3 копейки + пару чемоданов кеша. девал вроде и не нужен
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:45

investorkiev Девал нужен, чтобы скупились только соровские инвесторы. Щас же капитализм. У кого много бабла, тот владеет миром.
Смотрим Аргентину. Где-то так же и у нас будет.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:52

  sesk написав:investorkiev Девал нужен, чтобы скупились только соровские инвесторы. Щас же капитализм. У кого много бабла, тот владеет миром.
Смотрим Аргентину. Где-то так же и у нас будет.


Если пошлют МВФ то может и будет. Но надеюсь лучше пошлют беню. В Аргентину, после того, как они послали МВФ, никто не инвестировал. Так что ватные пазлы не складываются, ты сам себе противоречить, автослесарь.

Девал для Сороса - это плинтусный уровень мышления ваты. Любят промытые раскрывать масонские заговоры
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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