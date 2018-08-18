investorkiev написав:

sesk написав: Итак, с одной стороны остановка УКРБУДА и Аркады, подажа сх земли.

С другой стороны-пирамида ОВГЗ, мировой финансовый кризис, следовательно девальвация.

Куда пойдут цены на недвижимость? Итак, с одной стороны остановка УКРБУДА и Аркады, подажа сх земли.С другой стороны-пирамида ОВГЗ, мировой финансовый кризис, следовательно девальвация.Куда пойдут цены на недвижимость?

обьясняю на пальцах:цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту. При этом будут нехилые перегрузки, поэтому есть большой риск того, что у людей, держащих до сих пор кеш (не купивших билет на РАКЕТУ - не забетонировавшихся) от перегрузов порвется пердак, особенно видя как РАКЕТА набирает высоту. Уже сейчас нереально ничего купить по ценам годичной давности.С другой стороны, зебилы и Мировой финансовый кризис - это наш ЗРК "БУК". Когда он выстрелит - непонятно, но все очкуют.Видимо БУК рано или поздно таки собьет нашу РАКЕТУ, но пока выпрыгивать из нее наверно рано.