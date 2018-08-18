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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2891289228932894

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:56

  trololo написав:
  sesk написав:investorkiev Девал нужен, чтобы скупились только соровские инвесторы. Щас же капитализм. У кого много бабла, тот владеет миром.
Смотрим Аргентину. Где-то так же и у нас будет.


Если пошлют МВФ то может и будет. Но надеюсь лучше пошлют беню. В Аргентину, после того, как они послали МВФ, никто не инвестировал. Так что ватные пазлы не складываются, ты сам себе противоречить, автослесарь.

Девал для Сороса - это плинтусный уровень мышления ваты. Любят промытые раскрывать масонские заговоры

Здорово! Шо там твоё сэло Нибулон? Ты уже выплатил трёху на Краснозвёздном? :lol: Помню агитировал тут всех за БУИТДАРАЖАТЬ. Я не повёлся!
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:01

О, ты смотри, не пропил память даже :) трёшка выплачена, торгую бусами в США, все нормас. Дед в селе нибулон ушел, земля ему пухом, больше туда не наведываюсь. Помню, как ты на говно исходил, когда я чердак в пригороде за 70 тонн сплавил :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:05

  trololo написав:О, ты смотри, не пропил память даже :) трёшка выплачена, торгую бусами в США, все нормас. Дед в селе нибулон ушел, земля ему пухом, больше туда не наведываюсь. Помню, как ты на говно исходил, когда я чердак в пригороде за 70 тонн сплавил :)

Мне пох, что ты сплавил и за сколько. А только твоё балабольство про дорожай не подтвердилось. Поэтому твои разговоры во внимание брать не стоит.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:06

Братец по оружию, Захарий, вроде поставил кеды в угол, пока ты там на хорек собирал (
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:08

  sesk написав:
  trololo написав:О, ты смотри, не пропил память даже :) трёшка выплачена, торгую бусами в США, все нормас. Дед в селе нибулон ушел, земля ему пухом, больше туда не наведываюсь. Помню, как ты на говно исходил, когда я чердак в пригороде за 70 тонн сплавил :)

Мне пох, что ты сплавил и за сколько. А только твоё балабольство про дорожай не подтвердилось. Поэтому твои разговоры во внимание брать не стоит.


Про дорожай я не топил особо, говорил реальную цену и реальную себестоимость. А вот твои классические "па300" помним хорошо. Про дно я говорил в 2016, когда Кристер па600 шел
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:15

  Унуноктий написав:Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.
Осенью 21 сдают в экслуатацию квартиру в Медовом, которую вы проинвестировали?

  investorkiev написав:цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту. При этом будут нехилые перегрузки, поэтому есть большой риск того, что у людей, держащих до сих пор кеш (не купивших билет на РАКЕТУ - не забетонировавшихся) от перегрузов порвется пердак, особенно видя как РАКЕТА набирает высоту. Уже сейчас нереально ничего купить по ценам годичной давности.
:) :D

  investorkiev написав:держим кулачки чтобы мир продержался еще годик

Чем выше ракета взлетит, тем больнее будет падать.

Как по мне, у нас пока нет больших пузырей, чтобы от их схлопывания было сильно плохо. Но за 1-2 года они вполне могут надуться.
Востаннє редагувалось Sinica в Пон 03 лют, 2020 01:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:19

  trololo написав:
  sesk написав:
  trololo написав:О, ты смотри, не пропил память даже :) трёшка выплачена, торгую бусами в США, все нормас. Дед в селе нибулон ушел, земля ему пухом, больше туда не наведываюсь. Помню, как ты на говно исходил, когда я чердак в пригороде за 70 тонн сплавил :)

Мне пох, что ты сплавил и за сколько. А только твоё балабольство про дорожай не подтвердилось. Поэтому твои разговоры во внимание брать не стоит.


Про дорожай я не топил особо, говорил реальную цену и реальную себестоимость. А вот твои классические "па300" помним хорошо. Про дно я говорил в 2016, когда Кристер па600 шел

Тут ещё какой-то типок , похоже был, с аналогичным погонялом.
Это совсем не я. Меня забанили наглухо году в 2010-м. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:26

Да ладно, "па триста" разве не ты продвигал в массы?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:30

  trololo написав:Да ладно, "па триста" разве не ты продвигал в массы?

Ну дай цитату!

Вот я с УЭ в 2011 году беседую.
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? (2011)
Востаннє редагувалось sesk в Пон 03 лют, 2020 01:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 01:35

  investorkiev написав:цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту.
  Автор77 написав:Твердая дорога к курсу 28.
Только вверх,несмотря на приватизации и т.п. антураж.
Система экономики пока что - нежизнеспособная.
Забавно читать взаимоисключающие мнения на форуме.
В теме курса валют "все пропало", грядет девал и ж***, а здесь - ракета и ещё раз ракета.
Хотя по факту мы ещё даже не преодолели $ уровень цен 13года на недвигу, а гривна сильнее, чем мы могли себе представить прошлой зимой
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