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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2020 02:40
trololo написав:
Да ладно, "па триста" разве не ты продвигал в массы?
То Саша-Обвал топил за "патриста"
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Додано: Пон 03 лют, 2020 02:41
Sinica написав: investorkiev написав:
цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту.
Автор77 написав:
Твердая дорога к курсу 28.
Только вверх,несмотря на приватизации и т.п. антураж.
Система экономики пока что - нежизнеспособная.
Забавно читать взаимоисключающие мнения на форуме.
В теме курса валют "все пропало", грядет девал и ж***, а здесь - ракета и ещё раз ракета.
Хотя по факту мы ещё даже не преодолели $ уровень цен 13года на недвигу, а гривна сильнее, чем мы могли себе представить прошлой зимой
Забавно, что у обоих - Трибеки и Автор77 - схожая проблема половой идентификации
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