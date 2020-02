Додано: Пон 03 лют, 2020 07:10

Унуноктий написав: investorkiev написав: Унуноктий написав: кстати я вот переживаю, я всегда начинаю тарится недвигой перед кризисом... может зря я Медовый купил так дорого?

осенью местные выборы, качать будут так что мама не горюй.... кстати я вот переживаю, я всегда начинаю тарится недвигой перед кризисом... может зря я Медовый купил так дорого?осенью местные выборы, качать будут так что мама не горюй....



Уну, смотри: даже в разгар ж..опы готовая квартира в монолитном доме 40метров не опускалась ниже 34куе. Уну, смотри: даже в разгар ж..опы готовая квартира в монолитном доме 40метров не опускалась ниже 34куе.

Спасибо Нино, только ты меня поддерживаешь! Спасибо Нино, только ты меня поддерживаешь!

Може вам поженитися, врешті-решт? Може вам поженитися, врешті-решт?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/