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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2892289328942895

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 02:40

  trololo написав:Да ладно, "па триста" разве не ты продвигал в массы?

То Саша-Обвал топил за "патриста"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 02:41

  Sinica написав:
  investorkiev написав:цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту.
  Автор77 написав:Твердая дорога к курсу 28.
Только вверх,несмотря на приватизации и т.п. антураж.
Система экономики пока что - нежизнеспособная.
Забавно читать взаимоисключающие мнения на форуме.
В теме курса валют "все пропало", грядет девал и ж***, а здесь - ракета и ещё раз ракета.
Хотя по факту мы ещё даже не преодолели $ уровень цен 13года на недвигу, а гривна сильнее, чем мы могли себе представить прошлой зимой

Забавно, что у обоих - Трибеки и Автор77 - схожая проблема половой идентификации :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 04:33

  Faceless написав:
  trololo написав:Да ладно, "па триста" разве не ты продвигал в массы?

То Саша-Обвал топил за "патриста"

Вообще странно оценивать квартиры по средним квадратным метрам. И я никогда так не делаю. Локация, состояние, количество метров-цена всегда разная у квартиры.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 07:10

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:кстати я вот переживаю, я всегда начинаю тарится недвигой перед кризисом... может зря я Медовый купил так дорого?
осенью местные выборы, качать будут так что мама не горюй....


Уну, смотри: даже в разгар ж..опы готовая квартира в монолитном доме 40метров не опускалась ниже 34куе.

Спасибо Нино, только ты меня поддерживаешь!

Може вам поженитися, врешті-решт?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 08:31

  Faceless написав:
  Sinica написав:
  investorkiev написав:цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту.
  Автор77 написав:Твердая дорога к курсу 28.
Только вверх,несмотря на приватизации и т.п. антураж.
Система экономики пока что - нежизнеспособная.
Забавно читать взаимоисключающие мнения на форуме.
В теме курса валют "все пропало", грядет девал и ж***, а здесь - ракета и ещё раз ракета.
Хотя по факту мы ещё даже не преодолели $ уровень цен 13года на недвигу, а гривна сильнее, чем мы могли себе представить прошлой зимой

Забавно, что у обоих - Трибеки и Автор77 - схожая проблема половой идентификации :mrgreen:

Забавно, когда модер обсуждает половую идентификацию форумчан.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:32

  sesk написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:кстати я вот переживаю, я всегда начинаю тарится недвигой перед кризисом... может зря я Медовый купил так дорого?
осенью местные выборы, качать будут так что мама не горюй....


Уну, смотри: даже в разгар ж..опы готовая квартира в монолитном доме 40метров не опускалась ниже 34куе.

ж*** на моём веку было несколько. Ту квартиру , в которой я нахожусь 45 м. я брал в 2002 за 12 тыщ.


ага, и это еще не ж...а была, по меркам предстоящего кризиса :)
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 09:52

Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:07

Он прекрасне

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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