Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту.
Автор77 написав:Твердая дорога к курсу 28. Только вверх,несмотря на приватизации и т.п. антураж. Система экономики пока что - нежизнеспособная.
Забавно читать взаимоисключающие мнения на форуме. В теме курса валют "все пропало", грядет девал и ж***, а здесь - ракета и ещё раз ракета. Хотя по факту мы ещё даже не преодолели $ уровень цен 13года на недвигу, а гривна сильнее, чем мы могли себе представить прошлой зимой
Забавно, что у обоих - Трибеки и Автор77 - схожая проблема половой идентификации
investorkiev написав:цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту.
Автор77 написав:Твердая дорога к курсу 28. Только вверх,несмотря на приватизации и т.п. антураж. Система экономики пока что - нежизнеспособная.
Забавно читать взаимоисключающие мнения на форуме. В теме курса валют "все пропало", грядет девал и ж***, а здесь - ракета и ещё раз ракета. Хотя по факту мы ещё даже не преодолели $ уровень цен 13года на недвигу, а гривна сильнее, чем мы могли себе представить прошлой зимой
Забавно, что у обоих - Трибеки и Автор77 - схожая проблема половой идентификации
Забавно, когда модер обсуждает половую идентификацию форумчан.
Ах Хабрхабр, хитрец, все он знал протзолото, просто время еще не пришло...
Оттуда: В статье "Смены политических трендов, которые мы проморгаем" перечисляются недооцененные пока темы, способные в новом десятилетии, по меньшей мере в демократических индустриальных странах, решать исход выборов. Это, во-первых, дороговизна недвижимости и нехватка доступного жилья, что толкает молодежь в руки популистских политиков, обещающих обложить богатых налогами, взять под контроль цены на жилье или даже его национализировать.
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 03 лют, 2020 10:30, всього редагувалось 1 раз.