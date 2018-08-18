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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2894289528962897>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:19

  asti написав:Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...

Рокету нерухомості намагається запустити донецька Натаха, яка в активах має дипломи МВА і технікуму радянської торгівлі.
Натаха, ти ще не продала свою собаку, щоб оплатити за комунальні зеКоманді?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:37

  investorkiev написав:
  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.

Думаю, за счет переводов заробитчан протянут дольше.
Осенью накроет только если в ближайшие месяцы таки грянет мировой кризис, а нашим гостарбайтерам в Европе на фоне роста безработицы начнут отвешивать пендели.


держим кулачки чтобы мир продержался еще годик

ЗЫ не будем забывать, что переводы от гастриков - это всего 10%, ну пусть 15% от ВВП.

Именно эти 15% не позволяют нам уйти в очередное девальваационное пике уже несколько лет подряд. Именно на фоне этих поступлений наша гривна стала "тверже гранита", что позволило раскрутить ОВГЗ-лотерею.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:40

  asti написав:Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...

да уж
https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:49

  sesk написав:
  Vlad442 написав:
  sesk написав:Убитая двушка АППС на Харьковском массиве за 38 тыщ. Год делал дешёвый ремонт. С мебелью и техникой обошёлся в 7 тыщ. Щас сдаю.

За 7500?

За 10.

Хорошая рентабельность.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:54

  asti написав:Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...

Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 03 лют, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:55

  Vlad442 написав:
  sesk написав:
  sesk написав:Убитая двушка АППС на Харьковском массиве за 38 тыщ. Год делал дешёвый ремонт. С мебелью и техникой обошёлся в 7 тыщ. Щас сдаю.


За 10.

Хорошая рентабельность.

почему? 10,6% годовых? разве хорошая рентабельность? Майдан не за это стоял! Стоял минимум за 15%
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Вы правы в фантиках цена будет стоять, вопрос в том на сколько фантик упадет к доллару, в 2 раза или на 50%...

В долларах цена сложится минимум на 30-50%.

В 14-15 чтобы такое произошло потребовалась трехкратная девальвация (в том числе и из-за дисбалансов 10-13), фактическое падение БС, горячая фаза войны, чувствительная для экономики потеря территорий.
Что сопоставимое ожидаете сейчас?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:03

  airmax78 написав:
  asti написав:Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...

Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.

На Натахиной родине такого нет - сотка/метр
И это при том шо их регулярно рихтуют каратели
Сотка/метр - это даже не знаю что должно литься на улицах по ВикеПавл.
У нас в Днепре 20 лет назад было и то недолго и в ипенях.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:05

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...

Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.

На Натахиной родине такого нет - сотка/метр
И это при том шо их регулярно рихтуют каратели
Сотка/метр - это даже не знаю что должно литься на улицах по ВикеПавл.
У нас в Днепре 20 лет назад было и то недолго и в ипенях.

Поработаю Сержем. Достаточно чтобы по улицам потекло гуано. А учитывая состояние коммунальной инфраструктуры - этот момент не за горами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Что сопоставимое ожидаете сейчас?
ЗЕ-вирус какой-то новый,досель неведомый науке
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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