Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.
Думаю, за счет переводов заробитчан протянут дольше. Осенью накроет только если в ближайшие месяцы таки грянет мировой кризис, а нашим гостарбайтерам в Европе на фоне роста безработицы начнут отвешивать пендели.
держим кулачки чтобы мир продержался еще годик
ЗЫ не будем забывать, что переводы от гастриков - это всего 10%, ну пусть 15% от ВВП.
Именно эти 15% не позволяют нам уйти в очередное девальваационное пике уже несколько лет подряд. Именно на фоне этих поступлений наша гривна стала "тверже гранита", что позволило раскрутить ОВГЗ-лотерею.
xio13 написав:Вы правы в фантиках цена будет стоять, вопрос в том на сколько фантик упадет к доллару, в 2 раза или на 50%...
В долларах цена сложится минимум на 30-50%.
В 14-15 чтобы такое произошло потребовалась трехкратная девальвация (в том числе и из-за дисбалансов 10-13), фактическое падение БС, горячая фаза войны, чувствительная для экономики потеря территорий. Что сопоставимое ожидаете сейчас?
asti написав:Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета! Шутники блин...
Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.
На Натахиной родине такого нет - сотка/метр И это при том шо их регулярно рихтуют каратели Сотка/метр - это даже не знаю что должно литься на улицах по ВикеПавл. У нас в Днепре 20 лет назад было и то недолго и в ипенях.
asti написав:Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета! Шутники блин...
Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.
На Натахиной родине такого нет - сотка/метр И это при том шо их регулярно рихтуют каратели Сотка/метр - это даже не знаю что должно литься на улицах по ВикеПавл. У нас в Днепре 20 лет назад было и то недолго и в ипенях.
Поработаю Сержем. Достаточно чтобы по улицам потекло гуано. А учитывая состояние коммунальной инфраструктуры - этот момент не за горами.