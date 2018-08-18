|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:13
Vlad442 написав: xio13 написав:
Вы правы в фантиках цена будет стоять, вопрос в том на сколько фантик упадет к доллару, в 2 раза или на 50%...
В долларах цена сложится минимум на 30-50%.
В 14-15 чтобы такое произошло потребовалась трехкратная девальвация (в том числе и из-за дисбалансов 10-13), фактическое падение БС, горячая фаза войны, чувствительная для экономики потеря территорий.
Что сопоставимое ожидаете сейчас?
Зе-апокалипсис (сарказм)
-
Sinica
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 08.07.14
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:15
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3645
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 458 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17528
|2815728
|
Нед 02 лют, 2020 13:23
shapo
|
|462
|192652
|
|
|8
|10176
|
|