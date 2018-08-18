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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:49
sesk написав: Vlad442 написав: sesk написав:
Убитая двушка АППС на Харьковском массиве за 38 тыщ. Год делал дешёвый ремонт. С мебелью и техникой обошёлся в 7 тыщ. Щас сдаю.
За 7500?
За 10.
Хорошая рентабельность.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:54
asti написав:
Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...
Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 03 лют, 2020 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 10:55
Vlad442 написав: sesk написав: sesk написав:
Убитая двушка АППС на Харьковском массиве за 38 тыщ. Год делал дешёвый ремонт. С мебелью и техникой обошёлся в 7 тыщ. Щас сдаю.
За 10.
Хорошая рентабельность.
почему? 10,6% годовых? разве хорошая рентабельность? Майдан не за это стоял! Стоял минимум за 15%
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:01
xio13 написав:
Вы правы в фантиках цена будет стоять, вопрос в том на сколько фантик упадет к доллару, в 2 раза или на 50%...
В долларах цена сложится минимум на 30-50%.
В 14-15 чтобы такое произошло потребовалась трехкратная девальвация (в том числе и из-за дисбалансов 10-13), фактическое падение БС, горячая фаза войны, чувствительная для экономики потеря территорий.
Что сопоставимое ожидаете сейчас?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:03
airmax78 написав: asti написав:
Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...
Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.
На Натахиной родине такого нет - сотка/метр
И это при том шо их регулярно рихтуют каратели
Сотка/метр - это даже не знаю что должно литься на улицах по ВикеПавл.
У нас в Днепре 20 лет назад было и то недолго и в ипенях.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:05
барабашов написав: airmax78 написав: asti написав:
Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...
Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.
На Натахиной родине такого нет - сотка/метр
И это при том шо их регулярно рихтуют каратели
Сотка/метр - это даже не знаю что должно литься на улицах по ВикеПавл.
У нас в Днепре 20 лет назад было и то недолго и в ипенях.
Поработаю Сержем. Достаточно чтобы по улицам потекло гуано. А учитывая состояние коммунальной инфраструктуры - этот момент не за горами.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:10
Vlad442 написав:
Что сопоставимое ожидаете сейчас?
ЗЕ-вирус какой-то новый,досель неведомый науке
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:13
Vlad442 написав: xio13 написав:
Вы правы в фантиках цена будет стоять, вопрос в том на сколько фантик упадет к доллару, в 2 раза или на 50%...
В долларах цена сложится минимум на 30-50%.
В 14-15 чтобы такое произошло потребовалась трехкратная девальвация (в том числе и из-за дисбалансов 10-13), фактическое падение БС, горячая фаза войны, чувствительная для экономики потеря территорий.
Что сопоставимое ожидаете сейчас?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:15
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 03 лют, 2020 11:55
Мизантрóп
А шо это за элемент РЛС загоризонтного обнаружения???
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