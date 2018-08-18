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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:04
Почитав останні 5 сторінок.
Взяв білу простинку і поповз на кладбище. Краще ужасний конец чим ужас без конца:-( так шо еслі шо, то у всіх прошу пробачення за те що образив чи не встиг образити.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 03 лют, 2020 12:07
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красиво буде зупинитись на 15000 тис повідомлень. але ми будемо сумувати (
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 03 лют, 2020 12:11
investorkiev написав:
https://m.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA-2030-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-deutsche-bank/a-52219201
Ах Хабрхабр, хитрец, все он знал протзолото, просто время еще не пришло...
Оттуда:
В статье "Смены политических трендов, которые мы проморгаем" перечисляются недооцененные пока темы, способные в новом десятилетии, по меньшей мере в демократических индустриальных странах, решать исход выборов. Это, во-первых, дороговизна недвижимости и нехватка доступного жиль
я, что толкает молодежь в руки популистских политиков, обещающих обложить богатых налогами, взять под контроль цены на жилье или даже его национализировать.
Я, кстати, это у себя в ветке давненько подметил. Вопрос, где так грань в количестве недвиги, за которой тебе не будут торбить? 3-5-8 квартир?
Вчерась читал статью, что английские лендлорды жалются на падение доходности от недвиги. Основной герой, владелей 24 квартир в Йоркшире сделал вывод, что лучше бы он купил 12 квартир в новостройках, чем 24 в старом фонде.
Такие же проблемы у них, как и у нас
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Додано: Пон 03 лют, 2020 12:43
airmax78 написав: asti написав:
Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...
Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.
до скольки тетрис упадет?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 12:48
investorkiev написав:
https://m.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA-2030-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-deutsche-bank/a-52219201
Ах Хабрхабр, хитрец, все он знал протзолото, просто время еще не пришло...
Оттуда:
В статье "Смены политических трендов, которые мы проморгаем" перечисляются недооцененные пока темы, способные в новом десятилетии, по меньшей мере в демократических индустриальных странах, решать исход выборов. Это, во-первых, дороговизна недвижимости и нехватка доступного жилья, что толкает молодежь в руки популистских политиков, обещающих обложить богатых налогами, взять под контроль цены на жилье или даже его национализировать.
"Национализировать жильё" и "демократическая индустриальная страна" - вещи ИМХО несовместимые.
Национализировать могут когда или полный ппц в частных руках и давно пора что-то делать (чего явно не наблюдается) или когда есть огромная разница в числе (и доходах) обладающих и нуждающихся в жилье (как в совке начала 30-х годов - натравили бедноту на зажиточных, и последних дорасстреляли в 37-м, оставив один "пролетариат").
"Недооценённые темы, способные решать исход выборов" - использование пропаганды СМИ (всё давно придумано до нас; например, показать сериал с харизматичным героем). Если бы в СССР были выборы в конце 80-х и Микеле Плачидо баллотировался в президенты под лозунгом борьбы с коррупцией, он бы набрал минимум 90% во ВСЕХ округах
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Пон 03 лют, 2020 12:51
ощадбанк начинает раздавать ипотеку под 15.99%
почалосья!
рокету не зупиныть!
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Додано: Пон 03 лют, 2020 12:53
galadriel написав:
"Национализировать жильё" и "демократическая индустриальная страна" - вещи ИМХО несовместимые.
investorkiev написав:
https://m.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA-2030-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-deutsche-bank/a-52219201
Ах Хабрхабр, хитрец, все он знал протзолото, просто время еще не пришло...
Оттуда:
В статье "Смены политических трендов, которые мы проморгаем" перечисляются недооцененные пока темы, способные в новом десятилетии, по меньшей мере в демократических индустриальных странах, решать исход выборов. Это, во-первых, дороговизна недвижимости и нехватка доступного жилья, что толкает молодежь в руки популистских политиков, обещающих обложить богатых налогами, взять под контроль цены на жилье или даже его национализировать.
Национализировать могут когда или полный ппц в частных руках и давно пора что-то делать (чего явно не наблюдается) или когда есть огромная разница в числе (и доходах) обладающих и нуждающихся в жилье (как в совке начала 30-х годов - натравили бедноту на зажиточных, и последних дорасстреляли в 37-м, оставив один "пролетариат").
"Недооценённые темы, способные решать исход выборов" - использование пропаганды СМИ (всё давно придумано до нас; например, показать сериал с харизматичным героем). Если бы в СССР были выборы в конце 80-х и Микеле Плачидо баллотировался в президенты под лозунгом борьбы с коррупцией, он бы набрал минимум 90% во ВСЕХ округах
во-первых это аналитика дойче банка, к СССР никакого отношения не имеет.
Во-вторых, по поводу несовместимых понятий. Вы что, не видите что в Европе строят социализм? Почитайте про госрегулирование цен аренды на жилье в Берлине. Он госрегулирования цен до национализации - один шаг.
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investorkiev
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:03
investorkiev написав:
во-первых это аналитика дойче банка, к СССР никакого отношения не имеет.
Во-вторых, по поводу несовместимых понятий. Вы что, не видите что в Европе строят социализм? Почитайте про госрегулирование цен аренды на жилье в Берлине. Он госрегулирования цен до национализации - один шаг.
Да, капитализм социализируется, в данном случае там заморозили ставки по аренде на 5 лет. До национализации дело не дойдёт.
Влупят oxepeнные налоги лендлордам, на том всё и кончится.
Востаннє редагувалось galadriel
в Пон 03 лют, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:03
PS4 написав: airmax78 написав: asti написав:
Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...
Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.
до скольки тетрис упадет?
Мы все умрем.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 13:10
galadriel написав: investorkiev написав:
во-первых это аналитика дойче банка, к СССР никакого отношения не имеет.
Во-вторых, по поводу несовместимых понятий. Вы что, не видите что в Европе строят социализм? Почитайте про госрегулирование цен аренды на жилье в Берлине. Он госрегулирования цен до национализации - один шаг.
Да, капитализм социализируется, в данном случае там заморозили ставки по аренде на 5 лет. До национализации дело не дойдёт.
Влупят oxepeнные налоги лендлордам, на том всё и кончится.
Так вопрос же еще в том, где та грань, за которой налоги охеренные? 5 квартир?
зы. Там и так налоги немаленькие. Куда ж еще?
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