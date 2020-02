Додано: Пон 03 лют, 2020 12:48

В статье "Смены политических трендов, которые мы проморгаем" перечисляются недооцененные пока темы, способные в новом десятилетии, по меньшей мере в демократических индустриальных странах, решать исход выборов. Это, во-первых, дороговизна недвижимости и нехватка доступного жилья, что толкает молодежь в руки популистских политиков, обещающих обложить богатых налогами, взять под контроль цены на жилье или даже его национализировать. https://m.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA-2030-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-deutsche-bank/a-52219201Ах Хабрхабр, хитрец, все он знал протзолото, просто время еще не пришло...Оттуда:В статье "Смены политических трендов, которые мы проморгаем" перечисляются недооцененные пока темы, способные в новом десятилетии, по меньшей мере в демократических индустриальных странах, решать исход выборов. Это, во-первых, дороговизна недвижимости и нехватка доступного жилья, что толкает молодежь в руки популистских политиков, обещающих обложить богатых налогами, взять под контроль цены на жилье или даже его национализировать.



"Национализировать жильё" и "демократическая индустриальная страна" - вещи ИМХО несовместимые.

Национализировать могут когда или полный ппц в частных руках и давно пора что-то делать (чего явно не наблюдается) или когда есть огромная разница в числе (и доходах) обладающих и нуждающихся в жилье (как в совке начала 30-х годов - натравили бедноту на зажиточных, и последних дорасстреляли в 37-м, оставив один "пролетариат").



"Недооценённые темы, способные решать исход выборов" - использование пропаганды СМИ (всё давно придумано до нас; например, показать сериал с харизматичным героем). Если бы в СССР были выборы в конце 80-х и Микеле Плачидо баллотировался в президенты под лозунгом борьбы с коррупцией, он бы набрал минимум 90% во ВСЕХ округах "Национализировать жильё" и "демократическая индустриальная страна" - вещи ИМХО несовместимые.Национализировать могут когда или полный ппц в частных руках и давно пора что-то делать (чего явно не наблюдается) или когда есть огромная разница в числе (и доходах) обладающих и нуждающихся в жилье (как в совке начала 30-х годов - натравили бедноту на зажиточных, и последних дорасстреляли в 37-м, оставив один "пролетариат")."Недооценённые темы, способные решать исход выборов" - использование пропаганды СМИ (всё давно придумано до нас; например, показать сериал с харизматичным героем). Если бы в СССР были выборы в конце 80-х и Микеле Плачидо баллотировался в президенты под лозунгом борьбы с коррупцией, он бы набрал минимум 90% во ВСЕХ округах

