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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2894289528962897

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:04

Почитав останні 5 сторінок.

Взяв білу простинку і поповз на кладбище. Краще ужасний конец чим ужас без конца:-( так шо еслі шо, то у всіх прошу пробачення за те що образив чи не встиг образити.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:07

Первый

красиво буде зупинитись на 15000 тис повідомлень. але ми будемо сумувати (
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:11

  investorkiev написав:https://m.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA-2030-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-deutsche-bank/a-52219201


Ах Хабрхабр, хитрец, все он знал протзолото, просто время еще не пришло...



Оттуда:
В статье "Смены политических трендов, которые мы проморгаем" перечисляются недооцененные пока темы, способные в новом десятилетии, по меньшей мере в демократических индустриальных странах, решать исход выборов. Это, во-первых, дороговизна недвижимости и нехватка доступного жилья, что толкает молодежь в руки популистских политиков, обещающих обложить богатых налогами, взять под контроль цены на жилье или даже его национализировать.


Я, кстати, это у себя в ветке давненько подметил. Вопрос, где так грань в количестве недвиги, за которой тебе не будут торбить? 3-5-8 квартир?

Вчерась читал статью, что английские лендлорды жалются на падение доходности от недвиги. Основной герой, владелей 24 квартир в Йоркшире сделал вывод, что лучше бы он купил 12 квартир в новостройках, чем 24 в старом фонде.

Такие же проблемы у них, как и у нас :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:43

  airmax78 написав:
  asti написав:Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...

Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.


до скольки тетрис упадет?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:48

  investorkiev написав:https://m.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA-2030-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-deutsche-bank/a-52219201


Ах Хабрхабр, хитрец, все он знал протзолото, просто время еще не пришло...



Оттуда:
В статье "Смены политических трендов, которые мы проморгаем" перечисляются недооцененные пока темы, способные в новом десятилетии, по меньшей мере в демократических индустриальных странах, решать исход выборов. Это, во-первых, дороговизна недвижимости и нехватка доступного жилья, что толкает молодежь в руки популистских политиков, обещающих обложить богатых налогами, взять под контроль цены на жилье или даже его национализировать.


"Национализировать жильё" и "демократическая индустриальная страна" - вещи ИМХО несовместимые.
Национализировать могут когда или полный ппц в частных руках и давно пора что-то делать (чего явно не наблюдается) или когда есть огромная разница в числе (и доходах) обладающих и нуждающихся в жилье (как в совке начала 30-х годов - натравили бедноту на зажиточных, и последних дорасстреляли в 37-м, оставив один "пролетариат").

"Недооценённые темы, способные решать исход выборов" - использование пропаганды СМИ (всё давно придумано до нас; например, показать сериал с харизматичным героем). Если бы в СССР были выборы в конце 80-х и Микеле Плачидо баллотировался в президенты под лозунгом борьбы с коррупцией, он бы набрал минимум 90% во ВСЕХ округах 8)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ощадбанк начинает раздавать ипотеку под 15.99%
почалосья!
рокету не зупиныть!
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:53

  galadriel написав:
  investorkiev написав:https://m.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA-2030-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-deutsche-bank/a-52219201


Ах Хабрхабр, хитрец, все он знал протзолото, просто время еще не пришло...



Оттуда:
В статье "Смены политических трендов, которые мы проморгаем" перечисляются недооцененные пока темы, способные в новом десятилетии, по меньшей мере в демократических индустриальных странах, решать исход выборов. Это, во-первых, дороговизна недвижимости и нехватка доступного жилья, что толкает молодежь в руки популистских политиков, обещающих обложить богатых налогами, взять под контроль цены на жилье или даже его национализировать.


"Национализировать жильё" и "демократическая индустриальная страна" - вещи ИМХО несовместимые.
Национализировать могут когда или полный ппц в частных руках и давно пора что-то делать (чего явно не наблюдается) или когда есть огромная разница в числе (и доходах) обладающих и нуждающихся в жилье (как в совке начала 30-х годов - натравили бедноту на зажиточных, и последних дорасстреляли в 37-м, оставив один "пролетариат").

"Недооценённые темы, способные решать исход выборов" - использование пропаганды СМИ (всё давно придумано до нас; например, показать сериал с харизматичным героем). Если бы в СССР были выборы в конце 80-х и Микеле Плачидо баллотировался в президенты под лозунгом борьбы с коррупцией, он бы набрал минимум 90% во ВСЕХ округах 8)


во-первых это аналитика дойче банка, к СССР никакого отношения не имеет.

Во-вторых, по поводу несовместимых понятий. Вы что, не видите что в Европе строят социализм? Почитайте про госрегулирование цен аренды на жилье в Берлине. Он госрегулирования цен до национализации - один шаг.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:03

  investorkiev написав:во-первых это аналитика дойче банка, к СССР никакого отношения не имеет.

Во-вторых, по поводу несовместимых понятий. Вы что, не видите что в Европе строят социализм? Почитайте про госрегулирование цен аренды на жилье в Берлине. Он госрегулирования цен до национализации - один шаг.


Да, капитализм социализируется, в данном случае там заморозили ставки по аренде на 5 лет. До национализации дело не дойдёт.
Влупят oxepeнные налоги лендлордам, на том всё и кончится.
Востаннє редагувалось galadriel в Пон 03 лют, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:03

  PS4 написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...

Приятно слышать знакомые нотки "все пропало". Наконец-то тема снова оживает. Следующее дно в Киеве - па100 за метр. Как в старые добрые времена.


до скольки тетрис упадет?

Мы все умрем.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:10

  galadriel написав:
  investorkiev написав:во-первых это аналитика дойче банка, к СССР никакого отношения не имеет.

Во-вторых, по поводу несовместимых понятий. Вы что, не видите что в Европе строят социализм? Почитайте про госрегулирование цен аренды на жилье в Берлине. Он госрегулирования цен до национализации - один шаг.


Да, капитализм социализируется, в данном случае там заморозили ставки по аренде на 5 лет. До национализации дело не дойдёт.
Влупят oxepeнные налоги лендлордам, на том всё и кончится.


Так вопрос же еще в том, где та грань, за которой налоги охеренные? 5 квартир?

зы. Там и так налоги немаленькие. Куда ж еще?
change_pm
 
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