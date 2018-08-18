RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28962897289828992900>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:27

  asti написав:Руда сегодня на 17% обвалилась, а у них рОкета!
Шутники блин...

Из руды делают сталь. Это наоборот хорошо для производителя.

http://metallicheckiy-portal.ru/index-cen-lme
sesk
 
Повідомлень: 34
З нами з: 31.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

xio13 написав:
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?


Ни в этом, ни в следующем
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26406
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 6227 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:33

  PS4 написав:ощадбанк начинает раздавать ипотеку под 15.99%
почалосья!
рокету не зупиныть!

Santander в Барселоне раздает под 1.8%. Цены всего раза в 2 выше киевских.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1224
З нами з: 26.02.18
Подякував: 303 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:41

  Faceless написав:
xio13 написав:
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?


Ни в этом, ни в следующем


Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.
VladPL
 
Повідомлень: 802
З нами з: 17.07.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:41

  xio13 написав:Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?

Хорошо бы чтобы уже в марте этого года. Мне ремонт надо сделать.
airmax78
 
Повідомлень: 33281
З нами з: 25.10.12
Подякував: 843 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:44

  VladPL написав:
  Faceless написав:
xio13 написав:
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?


Ни в этом, ни в следующем


Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.

Округлим до 100 грн./1 USD. Устраивает. Главное - по-быстрее.
airmax78
 
Повідомлень: 33281
З нами з: 25.10.12
Подякував: 843 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:47

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?

Хорошо бы чтобы уже в марте этого года. Мне ремонт надо сделать.

Уже в 2017 году я половину работ делал сам. Негде брать работников. А по объявам такие специалисты, что я лучше умею, хотя учился 1 раз по Ютубу.
sesk
 
Повідомлень: 34
З нами з: 31.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:50

  sesk написав:Уже в 2017 году я половину работ делал сам. Негде брать работников. А по объявам такие специалисты, что я лучше умею, хотя учился 1 раз по Ютубу.

Это не про Макса, он не такой, даже смеситель или слив не в состоянии перекрутить. ;)
Да перфекционизм в ремонте никто не отменял ;)
_Mykola_
 
Повідомлень: 3589
З нами з: 09.02.09
Подякував: 517 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:53

  sesk написав:
  airmax78 написав:
  xio13 написав:Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?

Хорошо бы чтобы уже в марте этого года. Мне ремонт надо сделать.

Уже в 2017 году я половину работ делал сам. Негде брать работников. А по объявам такие специалисты, что я лучше умею, хотя учился 1 раз по Ютубу.

т.е. вы готовы работать плито-врозеточником с посредственным качеством, задля экономии условных 20-40%?? :shock: и не зарабатывать денежку на своей непосредственной работе с более высшим качеством??!! :roll:
rusramzik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 26.05.17
Подякував: 158 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:58

rusramzik
Я ж сказал ПОЛОВИНУ работ. Плитка-это серьёзно. А вот подрезка и настил линолеума, сборка мебели-могу.
Уверен, что сделал лучше многих работников по объявлению.
Да и плиточнику указания давал, потому что все хотят сделать быстрее в ущерб качеству.
Да и люстры сам навешивал, нефиг делать...
sesk
 
Повідомлень: 34
З нами з: 31.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28962897289828992900>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1751, 1752, 1753
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17528 2815924
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 13:23
shapo
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192669
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10177
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81307)
03.02.2020 14:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.