Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
xio13 написав: Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?
Ни в этом, ни в следующем
Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.
xio13 написав: Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?
Ни в этом, ни в следующем
Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.
Округлим до 100 грн./1 USD. Устраивает. Главное - по-быстрее.
rusramzik Я ж сказал ПОЛОВИНУ работ. Плитка-это серьёзно. А вот подрезка и настил линолеума, сборка мебели-могу. Уверен, что сделал лучше многих работников по объявлению. Да и плиточнику указания давал, потому что все хотят сделать быстрее в ущерб качеству. Да и люстры сам навешивал, нефиг делать...