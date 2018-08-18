|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:03
sesk написав:rusramzik
Я ж сказал ПОЛОВИНУ работ. Плитка-это серьёзно. А вот подрезка и настил линолеума, сборка мебели-могу.
С самовыравнивающими системами плитку можно класть и самому без проблем, если геометрия помещения не слишком сложная. А тот же фартук на кухне в специалисте-плиточнике уж точно не нуждается.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 8986
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1051 раз.
- Подякували: 2353 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:09
rusramzik написав:
т.е. вы готовы работать плито-врозеточником с посредственным качеством, задля экономии условных 20-40%??
и не зарабатывать денежку на своей непосредственной работе с более высшим качеством??!!
Так можна ж робити у вільний від основної роботи час ... Умовно 3 години в день плюс субота 8 годин . Реальні гроші .
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2462
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:11
antey1969 написав: sesk написав:rusramzik
Я ж сказал ПОЛОВИНУ работ. Плитка-это серьёзно. А вот подрезка и настил линолеума, сборка мебели-могу.
С самовыравнивающими системами плитку можно класть и самому без проблем, если геометрия помещения не слишком сложная. А тот же фартук на кухне в специалисте-плиточнике уж точно не нуждается.
Насправді проблем більше з кривизною стін чи підлоги . А фартух просто - але якщо без численних розеток ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2462
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:21
Sinica написав: Унуноктий написав:
Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.
Осенью 21 сдают в экслуатацию квартиру в Медовом, которую вы проинвестировали?
investorkiev написав:
цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту. При этом будут нехилые перегрузки, поэтому есть большой риск того, что у людей, держащих до сих пор кеш (не купивших билет на РАКЕТУ - не забетонировавшихся) от перегрузов порвется пердак, особенно видя как РАКЕТА набирает высоту. Уже сейчас нереально ничего купить по ценам годичной давности.
investorkiev написав:
держим кулачки чтобы мир продержался еще годик
Чем выше ракета взлетит, тем больнее будет падать.
Как по мне, у нас пока нет больших пузырей, чтобы от их схлопывания было сильно плохо. Но за 1-2 года они вполне могут надуться.
Нет, Оранж сити и Медовый сдаются в августе 2020, я переживаю за подольско воскресенский мост и метро на веник
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 20977
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:22
VladPL написав: Faceless написав:
xio13 написав:
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?
Ни в этом, ни в следующем
Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.
И находятся люди, которые утверждают, что битон - это не гривневый актив
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10424
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6535 раз.
- Подякували: 2802 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:22
VladPL написав: Faceless написав:
xio13 написав:
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?
Ни в этом, ни в следующем
Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.
Зафиксируем прогноз?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26406
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1140 раз.
- Подякували: 6227 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:22
Унуноктий написав:
Нет, Оранж сити и Медовый сдаются в августе 2020, я переживаю за подольско воскресенский мост и метро на веник
второй дом медового-1 никак не сдадут до лета, нереально. там еще половины окон нету
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4486
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2022 раз.
- Подякували: 1200 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:25
airmax78 написав: xio13 написав:
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?
Хорошо бы чтобы уже в марте этого года. Мне ремонт надо сделать.
помню я внутренне верил Вам что НЛ будет ПА1000, хотел сам туда переехать, да и любовнице однушечку там прикупить. Удобно же. Уже планировки смотрел даже. Но ниже чем ПА2000Б и то в ОП я не видел...
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1818
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:27
xio13 написав: PS4 написав:
ощадбанк начинает раздавать ипотеку под 15.99%
почалосья!
рокету не зупиныть!
Только форменный идиот берет ипотеку под 16% годовых, только у идиотов нет денег на первый взнос...
Ану спецы, МВА, и другая элита, что кто думает по поводу:
Госбюджет в январе недополучил четверть доходов
Доходы государственного бюджета за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн (24,5%) меньше планового показателя на этот месяц. Соответствующие данные обнародовали в Министерстве финансов.
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?
В 2007 году я брал гривневую ипотеку под 13,85%. Не такая уж большая разница с 15,99%.
Главное процесс пошел.
Дефицит бюджета покроют новым выпуском ОВГЗ, пока музыка играет все нормально.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1818
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17528
|2815924
|
Нед 02 лют, 2020 13:23
shapo
|
|462
|192669
|
|
|8
|10177
|
|