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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2897289828992900>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:03

  sesk написав:rusramzik
Я ж сказал ПОЛОВИНУ работ. Плитка-это серьёзно. А вот подрезка и настил линолеума, сборка мебели-могу.

С самовыравнивающими системами плитку можно класть и самому без проблем, если геометрия помещения не слишком сложная. А тот же фартук на кухне в специалисте-плиточнике уж точно не нуждается.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:09

  rusramzik написав:
т.е. вы готовы работать плито-врозеточником с посредственным качеством, задля экономии условных 20-40%?? :shock: и не зарабатывать денежку на своей непосредственной работе с более высшим качеством??!! :roll:


Так можна ж робити у вільний від основної роботи час ... Умовно 3 години в день плюс субота 8 годин . Реальні гроші .
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:11

  antey1969 написав:
  sesk написав:rusramzik
Я ж сказал ПОЛОВИНУ работ. Плитка-это серьёзно. А вот подрезка и настил линолеума, сборка мебели-могу.

С самовыравнивающими системами плитку можно класть и самому без проблем, если геометрия помещения не слишком сложная. А тот же фартук на кухне в специалисте-плиточнике уж точно не нуждается.


Насправді проблем більше з кривизною стін чи підлоги . А фартух просто - але якщо без численних розеток ...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я понял! Все сошлись на том, что ремонт можно делать самому :roll: Только одна Трибека регулирует окна за 4кгрн :lol:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:21

  Sinica написав:
  Унуноктий написав:Думаю таки кризис в Украине в сентябре грохнет. Хотя очень жаль. Если бы протянули до осени 2021 то всё было бы значительно лучше.
Осенью 21 сдают в экслуатацию квартиру в Медовом, которую вы проинвестировали?

  investorkiev написав:цены - это сейчас РАКЕТА. Она прогрела двигатели и уже начала отрываться от земли, что-бы выйти на орбиту. При этом будут нехилые перегрузки, поэтому есть большой риск того, что у людей, держащих до сих пор кеш (не купивших билет на РАКЕТУ - не забетонировавшихся) от перегрузов порвется пердак, особенно видя как РАКЕТА набирает высоту. Уже сейчас нереально ничего купить по ценам годичной давности.
:) :D

  investorkiev написав:держим кулачки чтобы мир продержался еще годик

Чем выше ракета взлетит, тем больнее будет падать.

Как по мне, у нас пока нет больших пузырей, чтобы от их схлопывания было сильно плохо. Но за 1-2 года они вполне могут надуться.

Нет, Оранж сити и Медовый сдаются в августе 2020, я переживаю за подольско воскресенский мост и метро на веник
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:22

  VladPL написав:
  Faceless написав:
xio13 написав:
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?


Ни в этом, ни в следующем


Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.

И находятся люди, которые утверждают, что битон - это не гривневый актив :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

VladPL написав:
  Faceless написав:
xio13 написав:
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?


Ни в этом, ни в следующем


Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.
Зафиксируем прогноз?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:22

  Унуноктий написав:Нет, Оранж сити и Медовый сдаются в августе 2020, я переживаю за подольско воскресенский мост и метро на веник


второй дом медового-1 никак не сдадут до лета, нереально. там еще половины окон нету
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:25

  airmax78 написав:
  xio13 написав:Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?

Хорошо бы чтобы уже в марте этого года. Мне ремонт надо сделать.

помню я внутренне верил Вам что НЛ будет ПА1000, хотел сам туда переехать, да и любовнице однушечку там прикупить. Удобно же. Уже планировки смотрел даже. Но ниже чем ПА2000Б и то в ОП я не видел...
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:27

  xio13 написав:
  PS4 написав:ощадбанк начинает раздавать ипотеку под 15.99%
почалосья!
рокету не зупиныть!


Только форменный идиот берет ипотеку под 16% годовых, только у идиотов нет денег на первый взнос...

Ану спецы, МВА, и другая элита, что кто думает по поводу:

Госбюджет в январе недополучил четверть доходов
Доходы государственного бюджета за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн (24,5%) меньше планового показателя на этот месяц. Соответствующие данные обнародовали в Министерстве финансов.

Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?


В 2007 году я брал гривневую ипотеку под 13,85%. Не такая уж большая разница с 15,99%.
Главное процесс пошел.
Дефицит бюджета покроют новым выпуском ОВГЗ, пока музыка играет все нормально.
investorkiev
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