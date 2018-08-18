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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2897289828992900

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:29

  Gastarbaiter написав:
  PS4 написав:ощадбанк начинает раздавать ипотеку под 15.99%
почалосья!
рокету не зупиныть!

Santander в Барселоне раздает под 1.8%. Цены всего раза в 2 выше киевских.


В Киеве ДБК4 продает права на однушечки с ремонтом за 650$. Что в Барселоне можно купить за 1300дол/м?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:35

  Faceless написав:Зафиксируем прогноз?

Фейслес, давайте ми зафіксуємо більш серйозний прогноз.

Максимум 10 років - і укро-бидло-еліта врешті решт допиляє сук, на якому сидить.
2030!
Держава - при такій швидкій депопуляції населення і деградації промисловості - щезне, буде розірвана сусідами.
І бидло-еліта піде служити новій еліті, яка займе цю територію.

Споримо на ящик справжнього коньяку?
Реальний ящик?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:44

  Frant написав:
  Faceless написав:Зафиксируем прогноз?

Фейслес, давайте ми зафіксуємо більш серйозний прогноз.

Максимум 10 років - і укро-бидло-еліта врешті решт допиляє сук, на якому сидить.
2030!
Держава - при такій швидкій депопуляції населення і деградації промисловості - щезне, буде розірвана сусідами.
І бидло-еліта піде служити новій еліті, яка займе цю територію.

Споримо на ящик справжнього коньяку?
Реальний ящик?


странно, но я согласен с Франтом. Ну может не 10, а 15 лет - в зависимости от внешних факторов (кризисы, перевыборы и т.д.).

Вторая странность - вроде бы при таком раскладе нужно все бежать продавать, но мне почему то не хочется расставаться со своим уютным бетончиком. Как и Франту со своими хрущами около метро...
investorkiev
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