В Киеве ДБК4 продает права на однушечки с ремонтом за 650$. Что в Барселоне можно купить за 1300дол/м?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:29
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:35
Фейслес, давайте ми зафіксуємо більш серйозний прогноз.
Максимум 10 років - і укро-бидло-еліта врешті решт допиляє сук, на якому сидить.
2030!
Держава - при такій швидкій депопуляції населення і деградації промисловості - щезне, буде розірвана сусідами.
І бидло-еліта піде служити новій еліті, яка займе цю територію.
Споримо на ящик справжнього коньяку?
Реальний ящик?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 03 лют, 2020 14:44
странно, но я согласен с Франтом. Ну может не 10, а 15 лет - в зависимости от внешних факторов (кризисы, перевыборы и т.д.).
Вторая странность - вроде бы при таком раскладе нужно все бежать продавать, но мне почему то не хочется расставаться со своим уютным бетончиком. Как и Франту со своими хрущами около метро...
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