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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2899290029012902>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:09

  investorkiev написав:ЗЫ 200килоойро против наших 70куе, это какгбы не в 2 раза.

Ну так и 70 квадратов - не 50.
Вот вам вариант "па 3200". Вышел солнечным январским утром на террасу с чашечкой кофе, посмотрел на гору - и пошел гулять на пляж. А что можно увидеть январским утром из окон Эврики и куда пойти?

https://www.idealista.com/en/inmueble/88341555/
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:11

  airmax78 написав:
  Puente написав:
  rusramzik написав:
т.е. вы готовы работать плито-врозеточником с посредственным качеством, задля экономии условных 20-40%?? :shock: и не зарабатывать денежку на своей непосредственной работе с более высшим качеством??!! :roll:


Так можна ж робити у вільний від основної роботи час ... Умовно 3 години в день плюс субота 8 годин . Реальні гроші .

И делать ремонт в течение 3х лет. А пока продолжать платить арендную плату.

Даже за большие деньги была очередь по заказу плиточников и сварщиков.
А ремонт предполагает последовательность разных работ. И пока плитку не положишь, светильники не надо прикручивать в санузле.
А в комплексе обращался с ремонтную фирму к однокласснику, он мне насчитал дороже в 3 раза от получившегося.
За 8 тыщ стоит побороться, так считаю...
sesk
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:15

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:

https://www.idealista.com/en/inmueble/88341555/

первое , что приходит на ум
#жлобремонт
#рюки-крюки
#нищеброды
#Эпицентр
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:20

  airmax78 написав:
  Puente написав:
  rusramzik написав:
т.е. вы готовы работать плито-врозеточником с посредственным качеством, задля экономии условных 20-40%?? :shock: и не зарабатывать денежку на своей непосредственной работе с более высшим качеством??!! :roll:


Так можна ж робити у вільний від основної роботи час ... Умовно 3 години в день плюс субота 8 годин . Реальні гроші .

И делать ремонт в течение 3х лет. А пока продолжать платить арендную плату.

Ну Ви ж бачили плиточника , який 14 метрів за годину запузирив ? Ну - це рекорди - але 2-3 метра за вечір можна класти ... Так що . Плитка , ламінат ( тут зрозуміло , що самому можна ? ) , шпалери , пофарбувати . Складніше тільки електрика , сантехніка і двері - але і тут є варіанти ... Колись таким макаром сам з дружиною 49 метрів зробили за пів-року приблизно - з нуля до житлового ( для себе , правда - не євро ... ) Якби брав відпустку для цього - кому треба дуже швидко - за місяць можна ... Не євро ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:20

О, торпедная атака по ракете

Держфонд сприяння молодіжнму житловому будівництву у 2020 році планує створити електронний кабінет клієнта, а за 3-5 років - забезпечити доступним житлом не менше 50 тисяч сімей.
Про це заявив голова правління фонду Сергій Комнатний під час презентації звіту про роботу фонду, передає "Інтерфакс-Україна".
"За дорученням прем'єр-міністра була створена робоча група під керівництвом міністра економіки, і зараз ми працюємо над концепцією комплексної державної житлової програми.

Ми сподіваємося, що в найближчі кілька тижнів зможемо прийняти концепцію і після неї - комплексну програму забезпечення житлом окремих категорій громадян", - сказав Комнатний.

"Ми ставимо собі амбітну мету: за три-п'ять років забезпечити доступним житлом не менше 50 тис сімей за допомогою різних фінансово-кредитних механізмів", - додав він.
За його словами, програма передбачає узагальнення всіх існуючих в країні механізмів забезпечення житлом, вибір найоптимальніших, чітке визначення виконавців та джерел фінансування програм.
Також Держмолодьжитло планує розробити електронний кабінет для клієнтів.
"Ми хочемо створити електронний кабінет клієнта, де він з моменту подачі заявки до останнього платежу по кредиту зможе спілкуватися з представниками Фонду в онлайн режимі. Сподіваюся, в наступному році ми зможемо досягти цієї амбітної мети.
Це спростить для громадян можливість участі в програмах, а також знищить можливі корупційні ризики", - розповів голова правління фонду.


В итоге будет создано 50 000 электронных кабинетов, в которых будут жить фиксики
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:23

  Serg-ik написав:
  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:

https://www.idealista.com/en/inmueble/88341555/

первое , что приходит на ум
#жлобремонт
#рюки-крюки
#нищеброды
#Эпицентр


А що - іспанську плитку в Епіцентрі не можна купувати ? Колись в акції навіть купував - по ціні Атема ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:24

  Serg-ik написав:
  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:

https://www.idealista.com/en/inmueble/88341555/

первое , что приходит на ум
#жлобремонт
#рюки-крюки
#нищеброды
#Эпицентр

Хороший ремонт в наших реалиях нецелесообразен. Вот меня на днях немного залили соседи. Прошёлся наверх, у всех якобы сухо. Видимо быстро протёрли. А могли ваще не впустить. Никому ничего не докажешь. Да и по суду будут выплачивать ущерб из зарплаты десятилетиями.
Разве шо-страхование. Но, это дорого.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:29

  Puente написав:
А що - іспанську плитку в Епіцентрі не можна купувати ? Колись в акції навіть купував - по ціні Атема ...

Давно видимо вы не были в Эпике,очень давно.

Он с базы где можно выловить неплохие варианты для любой категории клиентов,превратился в своего рода ночную обменку на вокзале,где приём по 22,а продажа по 28(((

А ракета будет себе понемножку ползти вперёд,пока обвалов не будет по курсу и экономике,нас ждёт болото,ни толком вперёд,ни капитально вниз,скорее активнее вверх,ввиду роста цен на первичку и падения стоимости кредитов у банков.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:31

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:ЗЫ 200килоойро против наших 70куе, это какгбы не в 2 раза.

Ну так и 70 квадратов - не 50.
Вот вам вариант "па 3200". Вышел солнечным январским утром на террасу с чашечкой кофе, посмотрел на гору - и пошел гулять на пляж. А что можно увидеть январским утром из окон Эврики и куда пойти?

https://www.idealista.com/en/inmueble/88341555/

3600 за квадрат...
Да уж......
А це для кого квартира? Для успішнього бізнесмена чи продавця з їхнього атб?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:33

  Serg-ik написав:О, торпедная атака по ракете


"Ми ставимо собі амбітну мету: за три-п'ять років забезпечити доступним житлом не менше 50 тис сімей за допомогою різних фінансово-кредитних механізмів"


В итоге будет создано 50 000 электронных кабинетов, в которых будут жить фиксики

фиксики фиксиками, но чувак намекает что за пару лет планируют выдать 50 тысяч льготных кредитов на жилье. Это турбо-режим!

Я согласен, что для пересичного с котлеткой, типа вас, Серж, не должно остаться на рынке ни одного вменяемого варианта. Таким образом отчаяние и пилеж жены толкнут условных Сержиков в руки матерых лендлордов, которые впендюрят цены шо на аренду, шо на продажу по самое "не балуйся".

Опять должна вернуться норма что арендовать среднюю двушку могут только две семьи вскладчину. А жить в однушке могут только 3 поколения одной семьи вскладчину, и все должны работать на аренду/ипотеку этой однушки.
Да что там работать - пахать!
investorkiev
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