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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2899290029012902

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:34

  Puente написав:Ну Ви ж бачили плиточника , який 14 метрів за годину запузирив ? Ну - це рекорди - але 2-3 метра за вечір можна класти ... Так що . Плитка , ламінат ( тут зрозуміло , що самому можна ? ) , шпалери , пофарбувати . Складніше тільки електрика , сантехніка і двері - але і тут є варіанти ... Колись таким макаром сам з дружиною 49 метрів зробили за пів-року приблизно - з нуля до житлового ( для себе , правда - не євро ... ) Якби брав відпустку для цього - кому треба дуже швидко - за місяць можна ... Не євро ...

Я люблю страдать, но не настолько сильно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:39

  airmax78 написав:
  Puente написав:Ну Ви ж бачили плиточника , який 14 метрів за годину запузирив ? Ну - це рекорди - але 2-3 метра за вечір можна класти ... Так що . Плитка , ламінат ( тут зрозуміло , що самому можна ? ) , шпалери , пофарбувати . Складніше тільки електрика , сантехніка і двері - але і тут є варіанти ... Колись таким макаром сам з дружиною 49 метрів зробили за пів-року приблизно - з нуля до житлового ( для себе , правда - не євро ... ) Якби брав відпустку для цього - кому треба дуже швидко - за місяць можна ... Не євро ...

Я люблю страдать, но не настолько сильно.

Есть плётка , если шо. Недорого. :lol:
sesk
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:44

  sesk написав:
  trololo написав:Да ладно, "па триста" разве не ты продвигал в массы?

Ну дай цитату!

Вот я с УЭ в 2011 году беседую.
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? (2011)

дурик определись, то ли тебя в 2010 году забанили то ли ты со мной в 2011 общаешься
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:46

  Унуноктий написав:
  sesk написав:
  trololo написав:Да ладно, "па триста" разве не ты продвигал в массы?

Ну дай цитату!

Вот я с УЭ в 2011 году беседую.
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? (2011)

дурик определись, то ли тебя в 2010 году забанили то ли ты со мной в 2011 общаешься

Сказал примерно, тупарь трутенковский. Или ты хочешь мою биографию написать?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:49

  Первый написав:3600 за квадрат...
Да уж......
А це для кого квартира? Для успішнього бізнесмена чи продавця з їхнього атб?

ХЗ. Но, думаю, по карману даже индусу (или кто они там?), торгующему в парке сувенирами по 1 евро.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:52

  flyman написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
Уну, смотри: даже в разгар ж..опы готовая квартира в монолитном доме 40метров не опускалась ниже 34куе.

Спасибо Нино, только ты меня поддерживаешь!

Може вам поженитися, врешті-решт?

Нинка страшная, под 90 кг. я ей даже пососать не дам
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:07

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:ЗЫ 200килоойро против наших 70куе, это какгбы не в 2 раза.

Ну так и 70 квадратов - не 50.
Вот вам вариант "па 3200". Вышел солнечным январским утром на террасу с чашечкой кофе, посмотрел на гору - и пошел гулять на пляж. А что можно увидеть январским утром из окон Эврики и куда пойти?

https://www.idealista.com/en/inmueble/88341555/


Та ну - якась Троєщина Барселонська ... Без ліфта . До речі - у них будинок без ліфта зразу добряче дешевший ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:чувак намекает что за пару лет планируют выдать 50 тысяч льготных кредитов на жилье. Это турбо-режим!

Если шо, на сайте Ощада кредиты по -прежнему по 20% годовых. И его (Ощад), если не забыли, готовили на продажу. Вполне возможно, что дадут их на западной Украине преимущественно.

Я согласен, что для пересичного с котлеткой, типа вас, Серж, не должно остаться на рынке ни одного вменяемого варианта. Таким образом отчаяние и пилеж жены толкнут условных Сержиков в руки матерых лендлордов, которые впендюрят цены шо на аренду, шо на продажу по самое "не балуйся"
.
То есть, остануться только невменяемые варианты? Ну что ж, город Киев сходит с ума. Безумцы в столице-безумная столица. Пусть будет так. Особенно по совкошлаку. В один момент, но не при Зе, намного позже, начнут рушится дома, но будет поздно...Гордые, не продавшие задёшево, будут вопить, что им негде жить...
а "типа Серж" еще успеет купить квартирку на периферии..и не одну, возможно

Опять должна вернуться норма что арендовать среднюю двушку могут только две семьи вскладчину.

Когда такая "норма" была?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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