Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:Ну Ви ж бачили плиточника , який 14 метрів за годину запузирив ? Ну - це рекорди - але 2-3 метра за вечір можна класти ... Так що . Плитка , ламінат ( тут зрозуміло , що самому можна ? ) , шпалери , пофарбувати . Складніше тільки електрика , сантехніка і двері - але і тут є варіанти ... Колись таким макаром сам з дружиною 49 метрів зробили за пів-року приблизно - з нуля до житлового ( для себе , правда - не євро ... ) Якби брав відпустку для цього - кому треба дуже швидко - за місяць можна ... Не євро ...
Puente написав:Ну Ви ж бачили плиточника , який 14 метрів за годину запузирив ? Ну - це рекорди - але 2-3 метра за вечір можна класти ... Так що . Плитка , ламінат ( тут зрозуміло , що самому можна ? ) , шпалери , пофарбувати . Складніше тільки електрика , сантехніка і двері - але і тут є варіанти ... Колись таким макаром сам з дружиною 49 метрів зробили за пів-року приблизно - з нуля до житлового ( для себе , правда - не євро ... ) Якби брав відпустку для цього - кому треба дуже швидко - за місяць можна ... Не євро ...
investorkiev написав:ЗЫ 200килоойро против наших 70куе, это какгбы не в 2 раза.
Ну так и 70 квадратов - не 50. Вот вам вариант "па 3200". Вышел солнечным январским утром на террасу с чашечкой кофе, посмотрел на гору - и пошел гулять на пляж. А что можно увидеть январским утром из окон Эврики и куда пойти?
investorkiev написав:чувак намекает что за пару лет планируют выдать 50 тысяч льготных кредитов на жилье. Это турбо-режим!
Если шо, на сайте Ощада кредиты по -прежнему по 20% годовых. И его (Ощад), если не забыли, готовили на продажу. Вполне возможно, что дадут их на западной Украине преимущественно.
Я согласен, что для пересичного с котлеткой, типа вас, Серж, не должно остаться на рынке ни одного вменяемого варианта. Таким образом отчаяние и пилеж жены толкнут условных Сержиков в руки матерых лендлордов, которые впендюрят цены шо на аренду, шо на продажу по самое "не балуйся"
. То есть, остануться только невменяемые варианты? Ну что ж, город Киев сходит с ума. Безумцы в столице-безумная столица. Пусть будет так. Особенно по совкошлаку. В один момент, но не при Зе, намного позже, начнут рушится дома, но будет поздно...Гордые, не продавшие задёшево, будут вопить, что им негде жить... а "типа Серж" еще успеет купить квартирку на периферии..и не одну, возможно
Опять должна вернуться норма что арендовать среднюю двушку могут только две семьи вскладчину.
Когда такая "норма" была?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s