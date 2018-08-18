xio13 написав:Vlad442 написав:
В 14-15 чтобы такое произошло потребовалась трехкратная девальвация (в том числе и из-за дисбалансов 10-13), фактическое падение БС, горячая фаза войны, чувствительная для экономики потеря территорий.
Что сопоставимое ожидаете сейчас?
В 15-16-17 годах люди покупали квартиры на заработанное до 2014...
Сейчас же после того как гривна сложится в 2 раза, целевой аудитории не будет уже у которых франклины припасены.
К тому времени недострои Укрбуда войдут в игру и тд.
П.с. для начала представления ждите как нерезы начнут продавать фантики овгз и выводить $. Курсы будут летать очень весело прибавляя 3-5 грн еженедельно.
Но и это не самое веселое, ожидаю как еще пара крупных застройщиков склеют ласты, оставив юных лендлордов без всего состояния...
не скажите я на нахомяченое покупал в 2017 году, в 2019 купил уже на заработанное с 2017 года