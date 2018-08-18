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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2900290129022903

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 34
Вже навіть перевищили
38%
13
Приблизно на рівні 2013
15%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
4
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:27

  xio13 написав:
  Vlad442 написав:
  xio13 написав:Вы правы в фантиках цена будет стоять, вопрос в том на сколько фантик упадет к доллару, в 2 раза или на 50%...

В долларах цена сложится минимум на 30-50%.

В 14-15 чтобы такое произошло потребовалась трехкратная девальвация (в том числе и из-за дисбалансов 10-13), фактическое падение БС, горячая фаза войны, чувствительная для экономики потеря территорий.
Что сопоставимое ожидаете сейчас?


В 15-16-17 годах люди покупали квартиры на заработанное до 2014...

Сейчас же после того как гривна сложится в 2 раза, целевой аудитории не будет уже у которых франклины припасены.

К тому времени недострои Укрбуда войдут в игру и тд.

П.с. для начала представления ждите как нерезы начнут продавать фантики овгз и выводить $. Курсы будут летать очень весело прибавляя 3-5 грн еженедельно.

Но и это не самое веселое, ожидаю как еще пара крупных застройщиков склеют ласты, оставив юных лендлордов без всего состояния...

не скажите я на нахомяченое покупал в 2017 году, в 2019 купил уже на заработанное с 2017 года
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