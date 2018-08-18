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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2899290029012902

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 35
Вже навіть перевищили
37%
13
Приблизно на рівні 2013
14%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
5
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:24

Зашел в ОП Тайма, на пошлой неделе узнавал, что еще есть двухуровневые 81 и 94 метра.
А их перед выходными продали. Там комнаты нецелых три на восемь вглубину были))) 177 метров в брони.
Проезжал по Кудряшова - на улице уже очереди нет, но внутри работа кипит)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  gonchik74 написав:Зашел в ОП Тайма, на пошлой неделе узнавал, что еще есть двухуровневые 81 и 94 метра.
А их перед выходными продали. Там комнаты нецелых три на восемь вглубину были))) 177 метров

Я их люблю!
Тех, кто покупает квартиры с автомобилями под окном в режиме "круглосуточно"
Тех, кто покупает 2 уровня
Тех, кто покупает "колбасу" на 8 метров
Тех, кто покупает в доме без придомовой.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:36

  Serg-ik написав:
  gonchik74 написав:Зашел в ОП Тайма, на пошлой неделе узнавал, что еще есть двухуровневые 81 и 94 метра.
А их перед выходными продали. Там комнаты нецелых три на восемь вглубину были))) 177 метров

Я их люблю!
Тех, кто покупает квартиры с автомобилями под окном в режиме "круглосуточно"
Тех, кто покупает 2 уровня
Тех, кто покупает "колбасу" на 8 метров
Тех, кто покупает в доме без придомовой.


Серж, так они бы и рады купить что-то получше, но другой недвижимости у меня для Вас нету....
Люди просто осознали, что лучше "колбаса" на 8 метров, чем никому не нужные пару пачек франклинов под матрасом.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:49

sesk К сожалению нет, но направление понял)
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:рады купить что-то получше, но другой недвижимости у меня для Вас нету...

лепить авно со старта? Это у нас могут
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:00

  investorkiev написав:Люди просто осознали, что лучше "колбаса" на 8 метров, чем никому не нужные пару пачек франклинов под матрасом.

отчего так скромно "люди"?
раз бумага стерпит, пишите сразу "все вокруг".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:27

  xio13 написав:
  Vlad442 написав:
  xio13 написав:Вы правы в фантиках цена будет стоять, вопрос в том на сколько фантик упадет к доллару, в 2 раза или на 50%...

В долларах цена сложится минимум на 30-50%.

В 14-15 чтобы такое произошло потребовалась трехкратная девальвация (в том числе и из-за дисбалансов 10-13), фактическое падение БС, горячая фаза войны, чувствительная для экономики потеря территорий.
Что сопоставимое ожидаете сейчас?


В 15-16-17 годах люди покупали квартиры на заработанное до 2014...

Сейчас же после того как гривна сложится в 2 раза, целевой аудитории не будет уже у которых франклины припасены.

К тому времени недострои Укрбуда войдут в игру и тд.

П.с. для начала представления ждите как нерезы начнут продавать фантики овгз и выводить $. Курсы будут летать очень весело прибавляя 3-5 грн еженедельно.

Но и это не самое веселое, ожидаю как еще пара крупных застройщиков склеют ласты, оставив юных лендлордов без всего состояния...

не скажите я на нахомяченое покупал в 2017 году, в 2019 купил уже на заработанное с 2017 года
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:00

  Gastarbaiter написав:
  Первый написав:3600 за квадрат...
Да уж......
А це для кого квартира? Для успішнього бізнесмена чи продавця з їхнього атб?

ХЗ. Но, думаю, по карману даже индусу (или кто они там?), торгующему в парке сувенирами по 1 евро.

Экскурсовод рассказывала, что мэр Барселоны коммунистических взглядов. Разрешала занимать пустующие квартиры нуждающимся. И по закону хозяева не могли оттуда выгнать таких бесплатных квартирантов.
Потом то ли закон поменяли, то ли мэра переизбрали, но всё вернулось на капиталистические рельсы.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:29

  sesk написав:
  Gastarbaiter написав:
  Первый написав:3600 за квадрат...
Да уж......
А це для кого квартира? Для успішнього бізнесмена чи продавця з їхнього атб?

ХЗ. Но, думаю, по карману даже индусу (или кто они там?), торгующему в парке сувенирами по 1 евро.

Экскурсовод рассказывала, что мэр Барселоны коммунистических взглядов. Разрешала занимать пустующие квартиры нуждающимся. И по закону хозяева не могли оттуда выгнать таких бесплатных квартирантов.

Мы в Киеве над этим тоже сейчас работаем. Тут главное улучить момент, когда квартира пустует. Хотя бы несколько часов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:21

airmax78 Очень важно при отработке данной темы глубоко не заходить в чужую квартиру. Хозяева они такие-вальнут и в руку ножик вложат. Типа от вооружённого грабежа спаслись.
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