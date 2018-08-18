Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.
зы. Если вдруг вирус мутирует в сторону нашего генотипа, нам пипец( уровень медицины в стране все знают же.
Уже три борта типа эвакуационных прилетели из Саньи - два от Скайапа, один от МАУ, третьего числа ждем четвертый(не знаю, прилетел уже или нет). Всех прибывших просто распускают по домам))) Двоих из них(самообратившихся постфактум!) с симптомами ОРВИ положили в Александровскую больницу, результаты их анализов будут лишь через неделю. Зато Гончарук у нас теперь - начальник штаба))) Это же сюрр какой-то
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 03 лют, 2020 19:42, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.
зы. Если вдруг вирус мутирует в сторону нашего генотипа, нам пипец( уровень медицины в стране все знают же.
Уже три борта типа эвакуационных прилетели из Саньи - два от Скайапа, один от МАУ, третьего числа ждем четвертый. Всех распускают по домам))) Двоих из них(самообратившихся постфактум!) с симптомами ОРВИ положили в Александровскую больницу, результаты их анализов будут лишь через неделю. Зато Гончарук у нас теперь - начальник штаба))) Это же сюрр какой-то
Это ПЦ конечно. Даже в гребаной царской России в 18м веке в Одессе был карантинный мол и как только в одной из стран черноморского бассейна начиналась холера или чума никто не мог зайти в порт просто так. И то не всегда помогало - иногда не успевали узнать. Но, б***, в 21м веке такой покуизм - это что-то запредельное.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 03 лют, 2020 19:46, всього редагувалось 2 разів.
change_pm написав:Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.
зы. Если вдруг вирус мутирует в сторону нашего генотипа, нам пипец( уровень медицины в стране все знают же.
Уже три борта типа эвакуационных прилетели из Саньи - два от Скайапа, один от МАУ, третьего числа ждем четвертый(не знаю, прилетел уже или нет). Всех прибывших просто распускают по домам))) Двоих из них(самообратившихся постфактум!) с симптомами ОРВИ положили в Александровскую больницу, результаты их анализов будут лишь через неделю. Зато Гончарук у нас теперь - начальник штаба))) Это же сюрр какой-то
Карантин до одного места. На той неделе был китайский Новый год. Вся Барселона в китайцах. Полагаю, другие туристические города Европы тоже.