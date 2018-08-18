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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2902290329042905>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 35
Вже навіть перевищили
37%
13
Приблизно на рівні 2013
14%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
5
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:39

  change_pm написав:Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.

зы. Если вдруг вирус мутирует в сторону нашего генотипа, нам пипец( уровень медицины в стране все знают же.

Уже три борта типа эвакуационных прилетели из Саньи - два от Скайапа, один от МАУ, третьего числа ждем четвертый(не знаю, прилетел уже или нет). Всех прибывших просто распускают по домам)))
Двоих из них(самообратившихся постфактум!) с симптомами ОРВИ положили в Александровскую больницу, результаты их анализов будут лишь через неделю.
Зато Гончарук у нас теперь - начальник штаба))) Это же сюрр какой-то
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 03 лют, 2020 19:42, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:40

  Frant написав:
Звісно, в Україні.

Навіть упороті ватніки і ватнічки тікають з Московії в Європу та Америку. Живуть там і ненавидять Америку и Європу....


так и упоротые вышиватники тикають из Украины и живут в Канаде/Австралии и оттуда ненавидят РФ. Ну то такое.

А чего ты так тогда не любишь Украину и пророчишь ей каюк?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:41

  investorkiev написав:
  Frant написав:
Звісно, в Україні.

Навіть упороті ватніки і ватнічки тікають з Московії в Європу та Америку. Живуть там і ненавидять Америку и Європу....


так и упоротые вышиватники тикають из Украины и живут в Канаде/Австралии и оттуда ненавидят РФ. Ну то такое.

А чего ты так тогда не любишь Украину и пророчишь ей каюк?

Мазохист детектед?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:42

  antey1969 написав:
  change_pm написав:Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.

зы. Если вдруг вирус мутирует в сторону нашего генотипа, нам пипец( уровень медицины в стране все знают же.

Уже три борта типа эвакуационных прилетели из Саньи - два от Скайапа, один от МАУ, третьего числа ждем четвертый. Всех распускают по домам)))
Двоих из них(самообратившихся постфактум!) с симптомами ОРВИ положили в Александровскую больницу, результаты их анализов будут лишь через неделю.
Зато Гончарук у нас теперь - начальник штаба))) Это же сюрр какой-то

Это ПЦ конечно. Даже в гребаной царской России в 18м веке в Одессе был карантинный мол и как только в одной из стран черноморского бассейна начиналась холера или чума никто не мог зайти в порт просто так. И то не всегда помогало - иногда не успевали узнать. Но, б***, в 21м веке такой покуизм - это что-то запредельное.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 03 лют, 2020 19:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:45

  change_pm написав:Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.


Откуда инфа , ссылка есть?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:48

  Vadim V написав:
  change_pm написав:Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.


Откуда инфа , ссылка есть?


https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Эвакуация граждан Украины из Китая Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/evakuaciya-ukrai ... 85468.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:01

  antey1969 написав:
  change_pm написав:Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.

зы. Если вдруг вирус мутирует в сторону нашего генотипа, нам пипец( уровень медицины в стране все знают же.

Уже три борта типа эвакуационных прилетели из Саньи - два от Скайапа, один от МАУ, третьего числа ждем четвертый(не знаю, прилетел уже или нет). Всех прибывших просто распускают по домам)))
Двоих из них(самообратившихся постфактум!) с симптомами ОРВИ положили в Александровскую больницу, результаты их анализов будут лишь через неделю.
Зато Гончарук у нас теперь - начальник штаба))) Это же сюрр какой-то

Карантин до одного места. На той неделе был китайский Новый год. Вся Барселона в китайцах. Полагаю, другие туристические города Европы тоже.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:04

.

  investorkiev написав:
  Frant написав:
Звісно, в Україні.

Навіть упороті ватніки і ватнічки тікають з Московії в Європу та Америку. Живуть там і ненавидять Америку и Європу....


так и упоротые вышиватники тикають из Украины и живут в Канаде/Австралии и оттуда ненавидят РФ. Ну то такое.

А чего ты так тогда не любишь Украину и пророчишь ей каюк?


Ресурсу - людського і економічного - у укро-бидло-еліти залишилось на 5-10 років. Потім закриття проекту.

До речі, зміна державності буде супроводжуватись вельми неприємними подіями для цього нароту.

Рекомендую добре подумати перед тим, як щось нерухоме тут купляти по новим цінам.

Щодо стану економіки - можна тут прочитати

https://petrimazepa.com/krivorozhskie_lannistery
Востаннє редагувалось Frant в Пон 03 лют, 2020 20:14, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:18

  change_pm написав:Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.

зы. Если вдруг вирус мутирует в сторону нашего генотипа, нам пипец( уровень медицины в стране все знают же.

зы. я всепропальщик если шо

В яку,
UK?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:28

  antey1969 написав:
  investorkiev написав:
  Frant написав:
Звісно, в Україні.

Навіть упороті ватніки і ватнічки тікають з Московії в Європу та Америку. Живуть там і ненавидять Америку и Європу....


так и упоротые вышиватники тикають из Украины и живут в Канаде/Австралии и оттуда ненавидят РФ. Ну то такое.

А чего ты так тогда не любишь Украину и пророчишь ей каюк?

Мазохист детектед?)))


в лугантоне класс! там то самолеты не садятся из китая. выкусили, свидомые! :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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