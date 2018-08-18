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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2902290329042905

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 35
Вже навіть перевищили
37%
13
Приблизно на рівні 2013
14%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
5
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:29

  flyman написав:
  change_pm написав:Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.

зы. Если вдруг вирус мутирует в сторону нашего генотипа, нам пипец( уровень медицины в стране все знают же.

зы. я всепропальщик если шо

В яку,
UK?


На U починанться, на E закинчуеться, ненька зветься.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:34

  Frant написав:
До речі, зміна державності буде супроводжуватись вельми неприємними подіями для цього нароту.

Рекомендую добре подумати перед тим, як щось нерухоме тут купляти по новим цінам.



а какой уровень цен ты считаешь адекватным текущим рискам государственности Украины?

Сколько адекватно при таких раскладах должен стоить например 1к хрущик возле Дорогожичей?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:36

  investorkiev написав:
  Frant написав:
До речі, зміна державності буде супроводжуватись вельми неприємними подіями для цього нароту.

Рекомендую добре подумати перед тим, як щось нерухоме тут купляти по новим цінам.



а какой уровень цен ты считаешь адекватным текущим рискам государственности Украины?

Сколько адекватно при таких раскладах должен стоить например 1к хрущик возле Дорогожичей?


Швидкість депопуляції території в Еxсеl - здатна порахувати?
Там і отримаєш відповідь. В принципі, ціни Донецька і Луганська є правильними орієнтирами.


Я впевнений, що через рік-два ціни Києва знову підуть вниз. Немає населення - немає попиту!
Китайцям, туркам та індусам тут некуй робити за ЗП 400-600 Дол/міс.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 03 лют, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:38

  Frant написав:
  investorkiev написав:
  Frant написав:
До речі, зміна державності буде супроводжуватись вельми неприємними подіями для цього нароту.

Рекомендую добре подумати перед тим, як щось нерухоме тут купляти по новим цінам.



а какой уровень цен ты считаешь адекватным текущим рискам государственности Украины?

Сколько адекватно при таких раскладах должен стоить например 1к хрущик возле Дорогожичей?


Швидкість депопуляції території в Еxсеl - здатна порахувати?
Там і отримаєш відповідь.

Я впевнений, що через рік-два ціни знову підуть вниз. Немає населення - немає попиту!


ну аргументы понятны, но все-таки квартира у метро в городе с населением почти 4 млн человек не может ничего не стоить вообще. Во всем ДЛНР нет столько населения. Поэтому сравнение не адекватно.

Какая цена адекватная? 10куе? 20куе? 30 куе?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:42

Через пару років населення Києва почне стрімко зменшуватись.

Це очевидно.

До речі, рейтинг Клоуна вже впав менше 50% опитаних. Пора на Ростов йому збиратись, а він того не розуміє.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 03 лют, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:46

  VladPL написав:
  Faceless написав:
xio13 написав:
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?


Ни в этом, ни в следующем


Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.

Есть непреодолимое желание наконец то переехать от мамы в съемную однуху на ПОХе(и пох на вонь 24 часа в сутки) и каклета так жжот ляжку, шо надо всем рассказать какой король с зеленкой приедет к бабам на левый?
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