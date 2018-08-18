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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:29
flyman написав: change_pm написав:
Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.
зы. Если вдруг вирус мутирует в сторону нашего генотипа, нам пипец( уровень медицины в стране все знают же.
зы. я всепропальщик если шо
В яку,
UK?
На U починанться, на E закинчуеться, ненька зветься.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:34
Frant написав:
До речі, зміна державності буде супроводжуватись вельми неприємними подіями для цього нароту.
Рекомендую добре подумати перед тим, як щось нерухоме тут купляти по новим цінам.
а какой уровень цен ты считаешь адекватным текущим рискам государственности Украины?
Сколько адекватно при таких раскладах должен стоить например 1к хрущик возле Дорогожичей?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:36
investorkiev написав: Frant написав:
До речі, зміна державності буде супроводжуватись вельми неприємними подіями для цього нароту.
Рекомендую добре подумати перед тим, як щось нерухоме тут купляти по новим цінам.
а какой уровень цен ты считаешь адекватным текущим рискам государственности Украины?
Сколько адекватно при таких раскладах должен стоить например 1к хрущик возле Дорогожичей?
Швидкість депопуляції території в Еxсеl - здатна порахувати?
Там і отримаєш відповідь. В принципі, ціни Донецька і Луганська є правильними орієнтирами.
Я впевнений, що через рік-два ціни Києва знову підуть вниз. Немає населення - немає попиту!
Китайцям, туркам та індусам тут некуй робити за ЗП 400-600 Дол/міс.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 03 лют, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:38
Frant написав: investorkiev написав: Frant написав:
До речі, зміна державності буде супроводжуватись вельми неприємними подіями для цього нароту.
Рекомендую добре подумати перед тим, як щось нерухоме тут купляти по новим цінам.
а какой уровень цен ты считаешь адекватным текущим рискам государственности Украины?
Сколько адекватно при таких раскладах должен стоить например 1к хрущик возле Дорогожичей?
Швидкість депопуляції території в Еxсеl - здатна порахувати?
Там і отримаєш відповідь.
Я впевнений, що через рік-два ціни знову підуть вниз. Немає населення - немає попиту!
ну аргументы понятны, но все-таки квартира у метро в городе с населением почти 4 млн человек не может ничего не стоить вообще. Во всем ДЛНР нет столько населения. Поэтому сравнение не адекватно.
Какая цена адекватная? 10куе? 20куе? 30 куе?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:42
Через пару років населення Києва почне стрімко зменшуватись.
Це очевидно.
До речі, рейтинг Клоуна вже впав менше 50% опитаних. Пора на Ростов йому збиратись, а він того не розуміє.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 03 лют, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 03 лют, 2020 20:46
VladPL написав: Faceless написав:
xio13 написав:
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?
Ни в этом, ни в следующем
Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.
Есть непреодолимое желание наконец то переехать от мамы в съемную однуху на ПОХе(и пох на вонь 24 часа в сутки) и каклета так жжот ляжку, шо надо всем рассказать какой король с зеленкой приедет к бабам на левый?
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