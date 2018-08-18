Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:ЗЫ 200килоойро против наших 70куе, это какгбы не в 2 раза.
Ну так и 70 квадратов - не 50. Вот вам вариант "па 3200". Вышел солнечным январским утром на террасу с чашечкой кофе, посмотрел на гору - и пошел гулять на пляж. А что можно увидеть январским утром из окон Эврики и куда пойти?
Хороший ремонт в наших реалиях нецелесообразен. Вот меня на днях немного залили соседи. Прошёлся наверх, у всех якобы сухо. Видимо быстро протёрли. А могли ваще не впустить. Никому ничего не докажешь. Да и по суду будут выплачивать ущерб из зарплаты десятилетиями. Разве шо-страхование. Но, это дорого.
В Привате 50 грн в месяц. Страховая сумма 100 или 150 тыс, не помню точно. Точно дорого???
investorkiev написав:ЗЫ 200килоойро против наших 70куе, это какгбы не в 2 раза.
Ну так и 70 квадратов - не 50. Вот вам вариант "па 3200". Вышел солнечным январским утром на террасу с чашечкой кофе, посмотрел на гору - и пошел гулять на пляж. А что можно увидеть январским утром из окон Эврики и куда пойти?
xio13 написав: Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?
Ни в этом, ни в следующем
Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.
Есть непреодолимое желание наконец то переехать от мамы в съемную однуху на ПОХе(и пох на вонь 24 часа в сутки) и каклета так жжот ляжку, шо надо всем рассказать какой король с зеленкой приедет к бабам на левый?
Хороший ремонт в наших реалиях нецелесообразен. Вот меня на днях немного залили соседи. Прошёлся наверх, у всех якобы сухо. Видимо быстро протёрли. А могли ваще не впустить. Никому ничего не докажешь. Да и по суду будут выплачивать ущерб из зарплаты десятилетиями. Разве шо-страхование. Но, это дорого.
В Привате 50 грн в месяц. Страховая сумма 100 или 150 тыс, не помню точно. Точно дорого???
Ох, сомневаюсь я, что удастся вытащить у того привата хоть копейку, если что-то произойдет.
человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист. Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.
Сомневаюсь, что обвалистам хватит смелости вложиться в бетон во время кризиса.
Яркий пример, набивший аскомину: в мае прошлого года акции Тесла валились и нах никому были не нужны. С 300 упали до 176. Кто их купил на этом уровне? Вопрос риторический. Сейчас - 770. Не Круша, конечно, но тоже неплохо.