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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2901290229032904>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 35
Вже навіть перевищили
37%
13
Приблизно на рівні 2013
14%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
5
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:26

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:ЗЫ 200килоойро против наших 70куе, это какгбы не в 2 раза.

Ну так и 70 квадратов - не 50.
Вот вам вариант "па 3200". Вышел солнечным январским утром на террасу с чашечкой кофе, посмотрел на гору - и пошел гулять на пляж. А что можно увидеть январским утром из окон Эврики и куда пойти?

https://www.idealista.com/en/inmueble/88341555/


Та ну вы шо? :shock: К цене ж еще нужно добавить 10% налогов на покупку. Наш народ на токое не пойдет!

зы. Кстати, там дизайник европейский. Макс, нравится?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:29

  sesk написав:
  Serg-ik написав:

Хороший ремонт в наших реалиях нецелесообразен. Вот меня на днях немного залили соседи. Прошёлся наверх, у всех якобы сухо. Видимо быстро протёрли. А могли ваще не впустить. Никому ничего не докажешь. Да и по суду будут выплачивать ущерб из зарплаты десятилетиями.
Разве шо-страхование. Но, это дорого.


В Привате 50 грн в месяц. Страховая сумма 100 или 150 тыс, не помню точно. Точно дорого???
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:29

  change_pm написав:
  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:ЗЫ 200килоойро против наших 70куе, это какгбы не в 2 раза.

Ну так и 70 квадратов - не 50.
Вот вам вариант "па 3200". Вышел солнечным январским утром на террасу с чашечкой кофе, посмотрел на гору - и пошел гулять на пляж. А что можно увидеть январским утром из окон Эврики и куда пойти?

https://www.idealista.com/en/inmueble/88341555/


Та ну вы шо? :shock: К цене ж еще нужно добавить 10% налогов на покупку. Наш народ на токое не пойдет!

зы. Кстати, там дизайник европейский. Макс, нравится?

Оу, так это же Барселона.
С Киевом уже все?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 20:46

  VladPL написав:
  Faceless написав:
xio13 написав:
Кто как думает курс в 50 грн за 1 доллар будет уже в этом году или в следующем?


Ни в этом, ни в следующем


Про следующий я был бы не так категоричен... Другой вопрос, что 50 пролетит очень незаметно, скорее от 28 уже сразу 85-90... При снижении гривневых зарплат на 30% будем что иметь? Вот именно. Аренда 1-к по 100 долл.

Есть непреодолимое желание наконец то переехать от мамы в съемную однуху на ПОХе(и пох на вонь 24 часа в сутки) и каклета так жжот ляжку, шо надо всем рассказать какой король с зеленкой приедет к бабам на левый?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:18

  change_pm написав:
  sesk написав:
  Serg-ik написав:

Хороший ремонт в наших реалиях нецелесообразен. Вот меня на днях немного залили соседи. Прошёлся наверх, у всех якобы сухо. Видимо быстро протёрли. А могли ваще не впустить. Никому ничего не докажешь. Да и по суду будут выплачивать ущерб из зарплаты десятилетиями.
Разве шо-страхование. Но, это дорого.


В Привате 50 грн в месяц. Страховая сумма 100 или 150 тыс, не помню точно. Точно дорого???

Ох, сомневаюсь я, что удастся вытащить у того привата хоть копейку, если что-то произойдет.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:25

  airmax78 написав:Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.

обвалисты набежали....

человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист.
Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:36

  investorkiev написав:обвалисты набежали....

человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист.
Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.

Сомневаюсь, что обвалистам хватит смелости вложиться в бетон во время кризиса.
Востаннє редагувалось Sinica в Пон 03 лют, 2020 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:37

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.

обвалисты набежали....

человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист.
Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.

а человек имеющий и бетон и катлету?)))
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:45

  Sinica написав:
  investorkiev написав:обвалисты набежали....

человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист.
Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.

Сомневаюсь, что обвалистам хватит смелости вложиться в бетон во время кризиса.

Яркий пример, набивший аскомину: в мае прошлого года акции Тесла валились и нах никому были не нужны. С 300 упали до 176. Кто их купил на этом уровне? Вопрос риторический. Сейчас - 770. Не Круша, конечно, но тоже неплохо.
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