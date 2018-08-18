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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:50
investorkiev написав: airmax78 написав:
Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.
обвалисты набежали....
человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист.
Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.
А как описать адекватного человека у которого есть недвижка в киеве в том числе, катлета, еще пару активов, и который не спешит вкладывать катлету в недвижку которая сложится минус 30-50% в $ в течении 1-1.5 года.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 22:52
xio13 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.
обвалисты набежали....
человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист.
Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.
А как описать адекватного человека у которого есть недвижка в киеве в том числе, катлета, еще пару активов, и который не спешит вкладывать катлету в недвижку которая сложится минус 30-50% в $ в течении 1-1.5 года.
биполярное расстройство?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 22:54
investorkiev написав: airmax78 написав:
Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.
обвалисты набежали....
человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист.
Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.
У менЯ есть и то, и то. Кто я?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 22:58
investorkiev написав:
биполярное расстройство?
Хах. Я думаю судя по вашей активности в этой теме , у вас все печально, ведь вы пытаетесь найти таких же единомышленников, которые тоже лохонулись вляпатся в первичку перед грандиозным шухером.
Ну ниче, родители денег еще дадут
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:21
xio13 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.
обвалисты набежали....
человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист.
Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.
А как описать адекватного человека у которого есть недвижка в киеве в том числе, катлета, еще пару активов, и который не спешит вкладывать катлету в недвижку которая сложится минус 30-50% в $ в течении 1-1.5 года.
Вы серьёзно? 50%
1000 долларов центр элитки, и 300 в ж*** - зафиксируем ваш прогноз?
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CRUSADER
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:27
CRUSADER написав:
1000 долларов центр элитки, и 300 в ж*** - зафиксируем ваш прогноз?
Прежде чем фиксировать, давайте предоставим данные что сейчас по ценам в $ на элитку в феврале 2020.
Там ссаный медовый по косарю...
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:28
investorkiev написав: airmax78 написав:
Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.
обвалисты набежали....
человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист.
Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.
Атмосфера один в один, как в 05-08 годах. Люди видят ракету, не могут поверить своим глазам и либо ее отрицают, как обман зрения, либо говорят, что вот-вот и упадет.
PS Франт относится к "адекватный, рассудительный, оптимист"? Вряд ли. Полное несоответствие задекларированного имущественного состояния и психологического паттерна.
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Vlad442
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:47
Vlad442 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.
обвалисты набежали....
человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист.
Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.
Атмосфера один в один, как в 05-08 годах. Люди видят ракету, не могут поверить своим глазам и либо ее отрицают, как обман зрения, либо говорят, что вот-вот и упадет.
PS Франт относится к "адекватный, рассудительный, оптимист"? Вряд ли. Полное несоответствие задекларированного имущественного состояния и психологического паттерна.
Франт либо исключение (личность полностью деформирована употреблением алкоголя), либо действительно нет никаких хрущей. Может задним числом думает «зря я их не купил», а может купил когда то, но лишился - либо «черные риелторы» обработали, либо родственники облапошили.
Теперь страдает.
Вообще удивляют люди, которые отрицают Ракету.
Ну видно же невооруженным взглядом что цены выросли. При этом они растут уже не первый год.
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investorkiev
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:54
Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона.
50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.
Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).
Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.
Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе.
Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.
Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе.
Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.
Неплохо?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:55
Vlad442 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.
обвалисты набежали....
человек имеющий недвижимость - адекватный, рассудительный, оптимист.
Человек, имеющий катлету вместо бетона - полная противоположность.
Атмосфера один в один, как в 05-08 годах. Люди видят ракету, не могут поверить своим глазам и либо ее отрицают, как обман зрения, либо говорят, что вот-вот и упадет.
PS Франт относится к "адекватный, рассудительный, оптимист"? Вряд ли. Полное несоответствие задекларированного имущественного состояния и психологического паттерна.
Франт общался на русском языке, топил за ВФЯ и мечтал о кирпичной хрущёвке возле метро.
Щас шото неадекватное балаболит...
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