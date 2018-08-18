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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:56
airmax78 написав:
Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.
как вы тут без меня?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:59
sesk написав:
Франт общался на русском языке, топил за ВФЯ и мечтал о кирпичной хрущёвке возле метро.
Щас шото неадекватное балаболит...
Сменился оператор учетки?
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investorkiev
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Додано: Вів 04 лют, 2020 00:22
investorkiev написав:
Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона.
50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.
Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).
Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.
Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе.
Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.
Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе.
Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.
Неплохо?
А что, у знакомого это последние 75? Сколько он заработает за 3 года, еще 75? И это катаясь на хорошем авто, а не вчитываясь в новости про застройщиков, цену цемента и подбирая арендаторов - только не грузина!
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vano80
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Додано: Вів 04 лют, 2020 00:26
vano80 написав: investorkiev написав:
Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона.
50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.
Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).
Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.
Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе.
Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.
Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе.
Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.
Неплохо?
А что, у знакомого это последние 75? Сколько он заработает за 3 года, еще 75? И это катаясь на хорошем авто, а не вчитываясь в новости про застройщиков, цену цемента и подбирая арендаторов - только не грузина!
тупо. не последние 75, конечно.
Но речь не об этом. Думаете ему легко прям вот зарабатывать деньги? Любому разве легко? Каждому приходится рисковать - кому-то читая новости про застройщиков, кому-то - следя за работой таможни, открытия точек конкурентов и т.д.
Или думаете что ему просто каждый месяц в тумбочку кто-то ложит пачечку денег?
В любом случае зарабатывание денег - это напряг, легко только их тратить.
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investorkiev
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Додано: Вів 04 лют, 2020 00:55
investorkiev написав: sesk написав:
Франт общался на русском языке, топил за ВФЯ и мечтал о кирпичной хрущёвке возле метро.
Щас шото неадекватное балаболит...
Сменился оператор учетки?
Не, многие еб.лись после Майдана. Думали шо УЖЕ В ЕС. А тут захват Крыма, война, девальвация.
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sesk
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