Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона. 50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.
Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).
Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.
Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе. Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.
Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе. Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.
Неплохо?
А что, у знакомого это последние 75? Сколько он заработает за 3 года, еще 75? И это катаясь на хорошем авто, а не вчитываясь в новости про застройщиков, цену цемента и подбирая арендаторов - только не грузина!
investorkiev написав:Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона. 50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.
Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).
Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.
Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе. Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.
Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе. Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.
Неплохо?
А что, у знакомого это последние 75? Сколько он заработает за 3 года, еще 75? И это катаясь на хорошем авто, а не вчитываясь в новости про застройщиков, цену цемента и подбирая арендаторов - только не грузина!
тупо. не последние 75, конечно. Но речь не об этом. Думаете ему легко прям вот зарабатывать деньги? Любому разве легко? Каждому приходится рисковать - кому-то читая новости про застройщиков, кому-то - следя за работой таможни, открытия точек конкурентов и т.д.
Или думаете что ему просто каждый месяц в тумбочку кто-то ложит пачечку денег?
В любом случае зарабатывание денег - это напряг, легко только их тратить.
airmax78 написав:Яркий пример, набивший аскомину: в мае прошлого года акции Тесла валились и нах никому были не нужны. С 300 упали до 176. Кто их купил на этом уровне? Вопрос риторический. Сейчас - 770. Не Круша, конечно, но тоже неплохо.
Макс, вот какой процент от своего портфеля вы, как человек, понимающий, что стоит за циферками в финансовой отчетности, готовы были вложить в Теслу?
investorkiev написав:Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона. 50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.
Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).
Доброй ночи. Вот вам реальный кейс, 2 варианта. Вариант 1. Покупка квартиры по такой схеме, как описано выше. При этом сумма вложений составит грубо около 37 тыс с ремонтом и срок окупаемости в аренде составит ориентировочно 9 лет с учётом ожидания ввода в эксплуатацию и доведения ремонта до состояния пригодности для аренды. Возможные риски недостроя и девальвации гривны, а соответственно понижения стоимости аренды в долларах, пока не учитываем для грубого рассчёта. Вариант 2. Я живу один в панельной трешке в прицентральном районе со старым (по меркам местных эстетов), но добротным ремонтом. При этом реально используемая мной площадь в этой квартире составляет ровно половину от общей, т.е. 2 комнаты для меня лишние и используются по большей мере как склад, что есть нерационально. Стоимость такой квартиры в аренде будет стоить около 15 тыс грн. Рассматриваю возможность покупки и переезда в похожую квартиру в старом фонде меньшего метража в этом же районе, стоимостью около 50-55 тыс. В итоге получается, что переехав и сдав трешку сразу после переезда, срок окупаемости моих вложений в новую (для меня, а по факту старую) квартиру составит 7-7.5 лет. Хотелось бы услышать ваши размышления по этому поводу. Плюсы новостроек и минусы старого фонда осознаю, но при этом учитываю то, что сдать свою квартиру в аренду можно будет сразу (насколько это возможно, поскольку 3к). Инвестировать в строящийся дом для себя пока не готов психологически. Заранее благодарю за ответы, пишу здесь не часто, больше читаю. Несколько лет назад была учетка, но где-то потерялась.
airmax78 написав:Яркий пример, набивший аскомину: в мае прошлого года акции Тесла валились и нах никому были не нужны. С 300 упали до 176. Кто их купил на этом уровне? Вопрос риторический. Сейчас - 770. Не Круша, конечно, но тоже неплохо.
Самое интересное еще впереди. Следующая ступень ракеты отойдет когда включат в S&P 500 ее. А вот тут уже все огромные фонды автоматически начнут покупать. Мы ж с вами понимаем, что это как раз дикие деньги. И тогда ту зе мун автоматом вне зависимости от показателей.
А можна навести мої цитати, де я одобряв діяльність Двічі несудимого злодія? І планував купити "хрущовки" біля метро?
Моя оцінка укро-їліти не змінилась з 2013. Укро-їліта вже 29 років проводить чіткий і невпинний курс на ліквідацію української державності. Депопуляція населення і економіки в 1,5 рази з 1991 року, зникнення машинобудування, примітивізація освіти, науки, фактично зникнення доступної медицини- це все ознаки деградації. Звісно, вона не може бути безкінечною, тому що онкохворий не може безкінечно довго помирати))) особливо на останній стадії, коли ресурси організму зовсім обмежені. Максимум 5-10 років, поки бидло-еліта доб'є залишки радянських ресурсів. Перепрошую, але взамін вона нічого не створює.
Хіба що 25-поверхові термітники в столиці.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 04 лют, 2020 05:40, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Тут клоуни і зеКоманда. Аналогія - лише з Януковичем і його бригадою. Одні пропонували лопату і копати, інші - продати собаку за комуналку. Маємо справжню бидло-еліту, яка не уміє і не хоче нічого створювати. Вона навіть не знає, як це робиться. Клоунам це надто складно.