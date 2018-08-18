Додано: Вів 04 лют, 2020 02:23

investorkiev написав: Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона.

50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.



Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).



Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона.50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).

Доброй ночи. Вот вам реальный кейс, 2 варианта.Вариант 1.Покупка квартиры по такой схеме, как описано выше. При этом сумма вложений составит грубо около 37 тыс с ремонтом и срок окупаемости в аренде составит ориентировочно 9 лет с учётом ожидания ввода в эксплуатацию и доведения ремонта до состояния пригодности для аренды. Возможные риски недостроя и девальвации гривны, а соответственно понижения стоимости аренды в долларах, пока не учитываем для грубого рассчёта.Вариант 2.Я живу один в панельной трешке в прицентральном районе со старым (по меркам местных эстетов), но добротным ремонтом. При этом реально используемая мной площадь в этой квартире составляет ровно половину от общей, т.е. 2 комнаты для меня лишние и используются по большей мере как склад, что есть нерационально. Стоимость такой квартиры в аренде будет стоить около 15 тыс грн. Рассматриваю возможность покупки и переезда в похожую квартиру в старом фонде меньшего метража в этом же районе, стоимостью около 50-55 тыс.В итоге получается, что переехав и сдав трешку сразу после переезда, срок окупаемости моих вложений в новую (для меня, а по факту старую) квартиру составит 7-7.5 лет.Хотелось бы услышать ваши размышления по этому поводу. Плюсы новостроек и минусы старого фонда осознаю, но при этом учитываю то, что сдать свою квартиру в аренду можно будет сразу (насколько это возможно, поскольку 3к). Инвестировать в строящийся дом для себя пока не готов психологически.Заранее благодарю за ответы, пишу здесь не часто, больше читаю. Несколько лет назад была учетка, но где-то потерялась.