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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2903290429052906>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 35
Вже навіть перевищили
37%
13
Приблизно на рівні 2013
14%
5
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
5
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:56

  airmax78 написав:Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.

как вы тут без меня?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:59

  sesk написав:Франт общался на русском языке, топил за ВФЯ и мечтал о кирпичной хрущёвке возле метро.
Щас шото неадекватное балаболит...

Сменился оператор учетки?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 00:22

  investorkiev написав:Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона.
50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.

Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).

Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.

Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе.
Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.

Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе.
Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.

Неплохо?


А что, у знакомого это последние 75? Сколько он заработает за 3 года, еще 75? И это катаясь на хорошем авто, а не вчитываясь в новости про застройщиков, цену цемента и подбирая арендаторов - только не грузина! :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 00:26

  vano80 написав:
  investorkiev написав:Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона.
50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.

Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).

Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.

Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе.
Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.

Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе.
Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.

Неплохо?


А что, у знакомого это последние 75? Сколько он заработает за 3 года, еще 75? И это катаясь на хорошем авто, а не вчитываясь в новости про застройщиков, цену цемента и подбирая арендаторов - только не грузина! :mrgreen:


тупо. не последние 75, конечно.
Но речь не об этом. Думаете ему легко прям вот зарабатывать деньги? Любому разве легко? Каждому приходится рисковать - кому-то читая новости про застройщиков, кому-то - следя за работой таможни, открытия точек конкурентов и т.д.

Или думаете что ему просто каждый месяц в тумбочку кто-то ложит пачечку денег?


В любом случае зарабатывание денег - это напряг, легко только их тратить.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 00:55

  investorkiev написав:
  sesk написав:Франт общался на русском языке, топил за ВФЯ и мечтал о кирпичной хрущёвке возле метро.
Щас шото неадекватное балаболит...

Сменился оператор учетки?

Не, многие еб.лись после Майдана. Думали шо УЖЕ В ЕС. А тут захват Крыма, война, девальвация.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 02:20

  airmax78 написав:Яркий пример, набивший аскомину: в мае прошлого года акции Тесла валились и нах никому были не нужны. С 300 упали до 176. Кто их купил на этом уровне? Вопрос риторический. Сейчас - 770. Не Круша, конечно, но тоже неплохо.

Макс, вот какой процент от своего портфеля вы, как человек, понимающий, что стоит за циферками в финансовой отчетности, готовы были вложить в Теслу?
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 04:46

  airmax78 написав:Яркий пример, набивший аскомину: в мае прошлого года акции Тесла валились и нах никому были не нужны. С 300 упали до 176. Кто их купил на этом уровне? Вопрос риторический. Сейчас - 770. Не Круша, конечно, но тоже неплохо.

Самое интересное еще впереди. Следующая ступень ракеты отойдет когда включат в S&P 500 ее. А вот тут уже все огромные фонды автоматически начнут покупать. Мы ж с вами понимаем, что это как раз дикие деньги. И тогда ту зе мун автоматом вне зависимости от показателей.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 04:49

  investorkiev написав:
  sesk написав:Франт общался на русском языке, топил за ВФЯ и мечтал о кирпичной хрущёвке возле метро.
Щас шото неадекватное балаболит...

Сменился оператор учетки?

Франт медленно возвращается к старой психологической установке времен партшколы совка. Ее у таких, как он, прошили в подкорок. Последние месяцы от него только и члышно негативные мысли о независимой Украине. :(
Здает старик...
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 04:50

  Мизантрóп написав:
  airmax78 написав:Какая-то нездоровая атмосфера сегодня на ветке.

как вы тут без меня?

грустно... у меня туалетная бумага с фотками акурта закончилась... раньше было классно. проснулся пораньше... почитал на толчке что этот рекламщик накатал за день... и на работу.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 04:55

  sesk написав:
  investorkiev написав:
  sesk написав:Франт общался на русском языке, топил за ВФЯ и мечтал о кирпичной хрущёвке возле метро.
Щас шото неадекватное балаболит...

Сменился оператор учетки?

Не, многие еб.лись после Майдана. Думали шо УЖЕ В ЕС. А тут захват Крыма, война, девальвация.

А можна навести мої цитати, де я одобряв діяльність Двічі несудимого злодія? І планував купити "хрущовки" біля метро?

Моя оцінка укро-їліти не змінилась з 2013.
Укро-їліта вже 29 років проводить чіткий і невпинний курс на ліквідацію української державності.
Депопуляція населення і економіки в 1,5 рази з 1991 року, зникнення машинобудування, примітивізація освіти, науки, фактично зникнення доступної медицини- це все ознаки деградації.
Звісно, вона не може бути безкінечною, тому що онкохворий не може безкінечно довго помирати))) особливо на останній стадії, коли ресурси організму зовсім обмежені.
Максимум 5-10 років, поки бидло-еліта доб'є залишки радянських ресурсів.
Перепрошую, але взамін вона нічого не створює.

Хіба що 25-поверхові термітники в столиці.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 04 лют, 2020 05:40, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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