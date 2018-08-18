investorkiev написав:

Знакомый купил тачку за 75килоевро. Новую, из салона.50% взнос, остальное «беспроцентный» кредит. + страховка, оформление.Вот реально думаю. За этот его первый взнос можно было бы купить однуху от ДБК4. Через год она достроится и будет стоить не 32куе, а 50куе (там по 49метров).Потом, на остаток денег (и цену страховки) сделать ремонтец и сдавать за 10000грн.Итого, через 3 года имеем либо тачку-трехлетку, ценой максимум 35куе.Либо прекрасную однуху ценой в 55 куе, дающую ежемесячно примерно 0.7 от среднекиевской зарплаты в течении долгих лет.Разница в деньгах через 3 года: -35куе или +25куе, итого разница в 60куе.Через 3 года человек, купивший однушку будет богаче человека, купившего машину, на 60куе.Неплохо?